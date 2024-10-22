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Суперкомпьютер определил шансы Шахтера на выход в еврокубковую весну

Володимир Клепач — 22 октября, 15:10
Суперкомпьютер определил шансы Шахтера на выход в еврокубковую весну
ФК Шахтар

Вероятность попадания Шахтера в раунд плей-офф Лиги чемпионов составляет 9,6%, напрямую в 1/8 финала – 0,01%.

Суперкомпьютер Opta смоделировал основной этап Лиги чемпионов 2024/25 годов 50 000 раз и определил, что с наибольшей вероятностью украинский клуб наберет от 4 до 8 очков, чего не хватит для продолжения борьбы.

Команды, занявшие места с 1 по 8 в основном раунде, попадают в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют стыковые матчи плей-офф. Еще 12 команд завершат еврокубковый сезон.

22 октября донецкий Шахтер продолжит борьбу в основном этапе Лиги чемпионов матчем против лондонского Арсенала (следите за текстовой трансляцией на Чемпионе).

Напомним, Шахтер начал основной этап Лиги чемпионов с нулевой ничьей против Болоньи, а дальше разгромно проиграл Аталанте (0:3). Арсенал на старте расписал "сухую" ничью с теми же бергамасками, а во 2-м туре уверенно одолел ПСЖ (2:0).

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