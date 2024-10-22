Арсенал – Шахтер 0:0. ОНЛАЙН

Донецкий Шахтер посетит гости лондонского Арсенала, за который выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, в рамках третьего раунда основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Встреча состоится во вторник, 22 октября, на стадионе "Эмирейтс" в столице Великобритании. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву.

Определились стартовые составы команд:

Шахтер Потрошитель – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Матвиенко – Криськив, Эгиналду, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан

Арсенал: Райя – Калафиори, Салиба, Габриэль, Вайт – Троссард, Парти, Райс, Мартинелли – Гавертц, Габриэль Жезус

После двух туров подопечные Микеля Артеты расположились в середине турнирной таблицы, заработав 4 очка. Шахтер сыграл вничью с Болонью и уступил Аталанте и находится на 27 позиции из 36.

Накануне "канониры" из-за изъятия уступили Борнмуту, за который выступает Илья Забарный. Украинец стал одним из самых плохих игроков в этом матче. Ранее сообщалось, что Александр Зинченко в ближайшее время полностью восстановится после травмы.