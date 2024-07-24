Ирак — Украина: онлайн-трансляция

Олимпийская сборная Украины сыграет с Ираком в рамках первого тура группового этапа Олимпийского футбольного турнира в Париже.

Встреча состоится в среду, 24 июля. Начало — в 20:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию поединка в этой новости.

Заметим, что, по мнению бейтингового оператора Favbet, украинская команда имеет больше шансов на победу. Фавбет на этот матч дает коэффициенты:

Победа Украины - 1,77;

Ничья - 3,45;

Победа Ирака – 5,10.

Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 будет принимать сразу семь городов Франции. Кроме Парижа, Игры будут проходить в Нанте, Бордо, Лионе, Сент-Этьене, Марселе и Ницце.

Регламент соревнований предполагает, что участвующие в турнире футболисты должны родиться после 1 января 2001 года. Однако каждая сборная может внести в заявку до трех игроков старше этого возраста.

Впервые в истории на олимпийском футбольном турнире выступит прошедшая сито квалификации Украина, став полуфиналистом молодежного Евро-2023. Помимо Украины Европа будет представлена командами Испании, Израиля, а также Франции, которая является хозяйкой турнира.

Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф. Далее они сыграют в четвертьфинале, победители которого выходят в полуфинал. Победители полуфиналов разыграют в финале золотые и серебряные награды Олимпиады-2024, а неудачники 1/2 финала сыграют в матче за бронзовые медали.