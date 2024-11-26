В подкате – Корсун Катя! Игрок сборной готовится к Бельгии и мечтает о родных трибунах

Хорошо ли настроены стрелки швейцарских часов и прокусят ли наши девушки твердый бельгийский шоколад. Увидим очень скоро – 29-го ноября и 3-го декабря женская сборная Украины сыграет судьбоносные матчи против Бельгии в плей-офф отбора к Евро-2025, который состоится в Швейцарии. Для украинского женского футбола – это главная битва за много лет.

Заглянуть в душу женского футбола мы попробовали через интервью с Екатериной Корсун – защитницей полтавской Ворсклы и национальной команды. Уроженка Шепетовского района на Хмельнитчине дебютировала за главную команду в матче против Венгрии в 2016-м, пять раз становилась чемпионкой Украины.

В разговоре с корреспондентом Чемпиона 29-летняя футболистка размышляет о шансах попасть на Евро, рассказывает о своем звездном брате футзалисте и делится мыслями о том, как спасти женский футбол во время войны.

– Екатерина, судя по ответному матчу против Турции в первом раунде плей-офф – с задачей вы справились относительно легко. Нам так показалось, или все же сложным был соперник? Судя по второму тайму первого матча, впечатление было двояким...

– По-моему, этот плей-офф не дался нам легко. Сборная Турции изменилась по сравнению с прошлыми годами, стала более технической, навязывала борьбу и активно прессинговала. Действительно второй матч мы сыграли лучше, нам удалось дважды забить и надежно сыграть в защите. Я еще помню как играла против Турции в 2019-м, тогда была совсем другая сборная Турции, сейчас они заметно прибавили.

Украина – Турция, ответный матч Дан Балашов (УАФ)

– В бельгийской сборной играют девушки из Ливерпуля, Лестера, Интера, ПСВ… Если смотреть на названия клубов, то Бельгия теоретически сильнее. Или фамилии в футбол не играют?

– Футбол тем и интересен, что это непредсказуемая игра, здесь многое зависит от настроения команды. Яркий пример – выступление нашей мужской сборной на Евро-2024. Наши футболисты представляют топ клубы, и перед матчем с Румынией именно мы считались фаворитами, но, к сожалению, команда уступила.

– Тренер сборной Владимир Пятенко в свое время играл на позиции защитника. Вспоминаю, как он уже доигрывал в винницкой Ниве под руководством легендарного, также защитника, Владимира Бессонова. Ваш тренер тяготеет к более защитному стилю? Или зависит от задач на игру?

– Задача на игру у нас всегда одна – победа. Конечно, многое зависит от соперника – от его сильных и слабых сторон. Если же говорить о нашей игре в целом, то это надежность и максимальная концентрация в защите. Но я не сказала бы, что мы постоянно играем от защиты. Повторюсь, все зависит от соперника, против которого мы играем конкретный матч.

– В вашем дебютном матче за "молодежку" против Фарерских островов вы победили 10:0. В женском футболе уже чувствуется, что более слабые по уровню команды подтягиваются? Потому что в мужском такие сборные уже несколько возмужали...

– Женский футбол, не стоит на месте, он тоже значительно прогрессирует. Если даже вспомнить сборную Турции, то в прошлом мы побеждали 8-0, 4-0, а сейчас они способны навязать борьбу и показывают хорошую игру с контролем мяча и высоким индивидуальным мастерством.

– Кстати, не раздражает, когда женский футбол часто сравнивают с мужским?

– Если честно, то не раздражает.

– У нас война, развивать что-то тяжело. Но мы как-то делали репортаж о девочках-футболистках из Закарпатья и заметили, что что-то все-таки делается для этого вида спорта. Что уже сейчас нужно делать, чтобы сохранить, а потом и развить женский футбол?

– Учитывая нашу ситуацию в стране, очень сложно говорить о развитии. Но, несмотря ни на что, постепенно девичий футбол развивается, и все чаще можно увидеть девочек, которые им занимаются. Чтобы сохранить женский футбол, на мой взгляд, нужно сохранить команды в высшей и первой лигах. И чтобы каждая мужская команда имела свою женскую.

Екатерина Корсун Getty Images

– Ваш старший брат, Игорь, обладатель исторической бронзовой медали ЧМ по футзалу. Як так склалося, що ви вдвох опинилися у футболі та ще й на такому рівні? Це ж унікально!

– Мы с Игорем росли в спортивной семье, папа работал учителем физкультуры в нашей школе, любовь к футболу – это его заслуга. С самого детства я была в команде ребят, в которой играл мой брат. В нашей семье только мы вдвоем, кто пошел по футбольному пути. Даже не знаю, встречается ли так, чтобы брат и сестра играли, по крайней мере, я никогда не слышала о таких случаях.

– Во многих женских сборных и клубах – главный тренер женщина, во многих – мужчина. Какой вариант лучше?

– В моей карьере было больше тренеров именно мужчин. Главное, чтобы был хороший и квалифицированный специалист, а мужчина или женщина разницы нет.

– "Домашний" матч против Бельгии - уже привычно будет не дома. На этот раз в турецкой Анталье. Наверное, давно мечтаете, когда наступит время сыграть в Украине...

– Конечно, очень мечтаем сыграть дома, где свои трибуны, почувствовать поддержку болельщиков. В каком городе сыграть этот желанный матч – значения уже не имеет. Главное, чтобы это было в нашей родной Украине! Нам очень приятно, когда на наши выездные матчи приходят нас поддержать, но дома всегда лучше.