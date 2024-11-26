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В подкате – Корсун Катя! Игрок сборной готовится к Бельгии и мечтает о родных трибунах

Микола Дендак — 26 ноября 2024, 06:00
Getty Images
В подкате – Корсун Катя! Игрок сборной готовится к Бельгии и мечтает о родных трибунах

Хорошо ли настроены стрелки швейцарских часов и прокусят ли наши девушки твердый бельгийский шоколад. Увидим очень скоро – 29-го ноября и 3-го декабря женская сборная Украины сыграет судьбоносные матчи против Бельгии в плей-офф отбора к Евро-2025, который состоится в Швейцарии. Для украинского женского футбола – это главная битва за много лет.

Заглянуть в душу женского футбола мы попробовали через интервью с Екатериной Корсун – защитницей полтавской Ворсклы и национальной команды. Уроженка Шепетовского района на Хмельнитчине дебютировала за главную команду в матче против Венгрии в 2016-м, пять раз становилась чемпионкой Украины.

В разговоре с корреспондентом Чемпиона 29-летняя футболистка размышляет о шансах попасть на Евро, рассказывает о своем звездном брате футзалисте и делится мыслями о том, как спасти женский футбол во время войны.

Екатерина, судя по ответному матчу против Турции в первом раунде плей-офф – с задачей вы справились относительно легко. Нам так показалось, или все же сложным был соперник? Судя по второму тайму первого матча, впечатление было двояким...

По-моему, этот плей-офф не дался нам легко. Сборная Турции изменилась по сравнению с прошлыми годами, стала более технической, навязывала борьбу и активно прессинговала. Действительно второй матч мы сыграли лучше, нам удалось дважды забить и надежно сыграть в защите. Я еще помню как играла против Турции в 2019-м, тогда была совсем другая сборная Турции, сейчас они заметно прибавили.

Украина – Турция, ответный матч

Украина – Турция, ответный матч

Дан Балашов (УАФ)

В бельгийской сборной играют девушки из Ливерпуля, Лестера, Интера, ПСВ… Если смотреть на названия клубов, то Бельгия теоретически сильнее. Или фамилии в футбол не играют?

– Футбол тем и интересен, что это непредсказуемая игра, здесь многое зависит от настроения команды. Яркий пример – выступление нашей мужской сборной на Евро-2024. Наши футболисты представляют топ клубы, и перед матчем с Румынией именно мы считались фаворитами, но, к сожалению, команда уступила.

Тренер сборной Владимир Пятенко в свое время играл на позиции защитника. Вспоминаю, как он уже доигрывал в винницкой Ниве под руководством легендарного, также защитника, Владимира Бессонова. Ваш тренер тяготеет к более защитному стилю? Или зависит от задач на игру?

Задача на игру у нас всегда одна – победа. Конечно, многое зависит от соперника – от его сильных и слабых сторон. Если же говорить о нашей игре в целом, то это надежность и максимальная концентрация в защите. Но я не сказала бы, что мы постоянно играем от защиты. Повторюсь, все зависит от соперника, против которого мы играем конкретный матч.

В вашем дебютном матче за "молодежку" против Фарерских островов вы победили 10:0. В женском футболе уже чувствуется, что более слабые по уровню команды подтягиваются? Потому что в мужском такие сборные уже несколько возмужали...

Женский футбол, не стоит на месте, он тоже значительно прогрессирует. Если даже вспомнить сборную Турции, то в прошлом мы побеждали 8-0, 4-0, а сейчас они способны навязать борьбу и показывают хорошую игру с контролем мяча и высоким индивидуальным мастерством.

Кстати, не раздражает, когда женский футбол часто сравнивают с мужским?

Если честно, то не раздражает.

У нас война, развивать что-то тяжело. Но мы как-то делали репортаж о девочках-футболистках из Закарпатья и заметили, что что-то все-таки делается для этого вида спорта. Что уже сейчас нужно делать, чтобы сохранить, а потом и развить женский футбол?

Учитывая нашу ситуацию в стране, очень сложно говорить о развитии. Но, несмотря ни на что, постепенно девичий футбол развивается, и все чаще можно увидеть девочек, которые им занимаются. Чтобы сохранить женский футбол, на мой взгляд, нужно сохранить команды в высшей и первой лигах. И чтобы каждая мужская команда имела свою женскую.

Екатерина Корсун

Екатерина Корсун

Getty Images

Ваш старший брат, Игорь, обладатель исторической бронзовой медали ЧМ по футзалу. Як так склалося, що ви вдвох опинилися у футболі та ще й на такому рівні? Це ж унікально!

Мы с Игорем росли в спортивной семье, папа работал учителем физкультуры в нашей школе, любовь к футболу – это его заслуга. С самого детства я была в команде ребят, в которой играл мой брат. В нашей семье только мы вдвоем, кто пошел по футбольному пути. Даже не знаю, встречается ли так, чтобы брат и сестра играли, по крайней мере, я никогда не слышала о таких случаях.

Во многих женских сборных и клубах – главный тренер женщина, во многих – мужчина. Какой вариант лучше?

В моей карьере было больше тренеров именно мужчин. Главное, чтобы был хороший и квалифицированный специалист, а мужчина или женщина разницы нет.

– "Домашний" матч против Бельгии - уже привычно будет не дома. На этот раз в турецкой Анталье. Наверное, давно мечтаете, когда наступит время сыграть в Украине...

Конечно, очень мечтаем сыграть дома, где свои трибуны, почувствовать поддержку болельщиков. В каком городе сыграть этот желанный матч – значения уже не имеет. Главное, чтобы это было в нашей родной Украине! Нам очень приятно, когда на наши выездные матчи приходят нас поддержать, но дома всегда лучше.

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