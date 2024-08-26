Играют "красные дьяволки", судит Коллина, комментирует Марта: чем дышит во время войны девичий футбол в закарпатской глубинке

Определенная порция "измены" вокруг женского футбола в Украине разбурила и наш интерес к игре, в которую когда-то играли только мужчины. Недавно соцсети запестрели едкими текстами о том, как от женской команды открестилось киевское Динамо. Далее снова традиционное "браво федерация", и стрелы улетели в женское крыло руководящего органа. И это все на фоне давно утвердившейся программы развития женского футбола.

Даже принимая во внимание войну, все возможные затягивания поясов и популярное "не сейчас" должны признать — с женским футболом в стране все могло бы быть лучше.

Мы заглянули в самое сердце спорта — в любительский сектор. Потому что если там действительно глухо, то даже после войны — женский футбол может повторить печальный путь корабля. А этого очень не хочется… Так что наш репортаж о том, чем живет девичий футбол в Закарпатской глубинке. А он живет, пытается развиваться и имеет свои "лайфхаки". Ведь если ничего не делать, то и ничего не будет.

Их работа — забить в ворота

Этими словами зовет людей на футбол сообщение в фейсбуке Межгорской общины на Закарпатье. На Авангарде местная Верховиночка будет играть тур дебютного первенства области среди девушек WU-13. Далеко не все местные знают, что это за аббревиатура, но и не так важно, потому что играют девушки, а это уже потенциально интересно! Ровесники звездных закарпатцев Йожефа Сабо и Василия Раца, видимо, все еще думают, что "юбкам" не место на поле, но здешняя молодежь уже так не считает, привыкли.

На классической арене небольшого городка кипит работа — стригут газон, убирают трибуны. Это святое место, как дворик Олимпийского. В поселке добротная, по украинским меркам, инфраструктура. У стадиона есть поле со "штучкой", в лицее есть классный игровой зал. Такой training camp у подножия гор.

"Рисовать разметку буду уже утром, ночью еще дождь должен быть, погоду на неделю по три раза в день мониторил", — говорит 35-летний Михаил Василевский, только накрутивший в сумерках очередной круг с газонокосилкой.

Михаил — учитель физкультуры лицея, он инициировал Верховиночку, ее тренирует и завтра впервые представит свою "дрим-тим" перед домашней публикой на областном уровне. Сам футболист, играл на область, теперь на район, на педагога выучился в Ивано-Франковске.

"С моим коллегой Иваном Гаврилем из соседнего Колочавского общества организовали команду еще в 2012-м. Евро в Украине отгремело, все на волне. Мы еще тогда как-то почувствовали, что женский футбол будет идти вперед. Потом понимали что "чуйка" не подкачала — видели заполненые трибуны на международных матчах, читали как футболисток начинают покупать за большие деньги, а как-то мне знакомая рассказала, как была на матчах Евро-2023 U-19 в Бельгии. Люди на стадионах, праздник. И главное — есть уровень игры, не только шоу! Мы еще тогда в 2012-м верили, что и до нас это дойдет рано или поздно.

"Красные дьяволы" с Боржавского хребта

В красных тренировочных куртках на стадион приходят девушки Верховиночки. Глаза горят, но волнуются. Уверяют, что "заряжены побеждать", в команде это как слоган. На арене ветрено и холодно, но веет торжественным теплом — раздаются молодежные патриотические песни, диктор приглашает болельщиков.

"Мы месяц ждали в этот день, когда узнали, что один из туров будет у нас дома", — говорят девушки и бегут к учителю, Михаил зовет переодеваться и начинать разминку.

"Когда загорелись этим чемпионатом, то получили и второй комплект формы, а куртки раньше нам Минай "подогнал". С инвентарем у нас тоже норм, есть мячи: и такие, и футзальные, фишки, транспорт поехать на соревнования всегда дают. Мало только опыта. Но это хорошо, что есть область и еще дома можем сыграть!" — говорит наставник "красных".

В чемпионате региона в этой возрастной категории всего четыре команды. ДЮСШ "Боржава" Пилипец, "Нарцисс" Хуст, СДЮСШОР Ужгород, команду тренирует Анастасия Сирмай, игрок первой лиги ЖФК "Минай". Чтобы все наигрались в изобилии, сделали спаренные туры и два круга.

В компании "профи" Верховиночка чувствует себя любителем, тренируется после уроков в свободное время, не так, как в специализированных школах.

Матчи WU-13 , в частности, судит и Петр Котубей, он работает и на матчах мужской УПЛ! Для девушек имя рефери мало о чем говорит, но присутствие такого арбитра на провинциальном стадионе прибавляет веса, а главное, популярности девичьим соревнованиям. "Для нас это некий Пьер Луиджи Коллина", — шутят местные.

Марта без мяча, но с микрофоном

"Мы же видим, что в маленьком городке собрать команду еще и одной возрастной группы непросто. Кум Иван из Колочавы привозит несколько своих учениц, у него есть машина, скидываемся на бензин. Перед матчами он еще и на тренировку их привозит. Моя вратарь заболела, то будет стоять его девочка. В том году у нас была переселенка из Киева, топ-игрок, но вернулась в Киев, и для нас это потеря.

Начинается матч, ведущий объявляет составы команд. Соведущая футбольному действу 16-летняя Ирина Липей. "Это наша Марта", — шутит ее учитель. 11-классница уже не попадает в команду по паспорту, но очень хочет быть причастной к футбольному празднику. В перерывах матчей для участниц и болельщиков проводят конкурсы — в основном это несложные юмористические вопросы о женском футболе. Ирина награждает участников цветными термосами.

Пиар, интриги, зрелище

Девушки из Хуста и Ужгорода более техничные — у многих поставлен удар, пытаются комбинировать, заметно, что тренируются постоянно. Но тур неожиданно выиграет Боржава из Пилипца. И это круто! Если бы всех "разрывал" Ужгород — интриги бы не было, а так — следующий тур будет горячим! Для популяризации непопулярного женского футбола — это то, что нужно!

"Если реально смотреть на уровень команд, то мы понимаем, что не сможем выиграть у этих команд еще несколько туров, здесь все закономерно, мы еще слабее, хотя моментами игра просматривается. Мы не хотим просто отстоять ничью, мы хотим научить девушек играть! Эти конкурсы, музыка, ведущие — это все для популяризации, мы должны делать праздник, привлекать внимание, а дети должны видеть, что спорт — это и труд, и эмоции — выиграл ты или проиграл. Особенно сейчас, потому что у кого отец или родственник на войне, у кого родители годами на заработках, и поэтому детям нужно делать какой-то праздник. Затем видеоролик смонтируем, в фейсбуке выставим, дети по инстаграмах растаскивают. Как ни крути, но должны это дело раскручивать, потому что придут еще светлые времена, мы верим", — уверен Михаил.

В номинации "топ-болельщик" главный приз получает 7-летний Иван, здесь его все зовут Джонни. Мальчик из многодетной семьи — на стадионе практически живет.

"Мы уже присматриваемся к его младшей сестренке, она такая шустрая как и Джонни, может ее скоро в Верховиночку затянем", — говорит учитель.

Видео тренировки

Канониры — и в победу вера

В этом году Закарпатье пошумело в первой лиге женского чемпионата. ЖФК "Минай" выиграл бронзу в первой лиге. И это уже ориентир для девушек, уже посматривающих в сторону футбола. В регион на сборы часто заезжают детские и юношеские команды. Здесь и относительная безопасность и карпатская природа. А местным командам — опыт!

"Недавно у нас в Межгорье гостил Арсенал из Киева, а в первый год войны была детская академия из Харькова, у них еще и тренер-волонтер был из Нидерландов. Это все придает импульса для развития нашего футбола. Все эти команды привозили и девушек. Мы с Арсеналом играли даже спарринг смешанными командами.

Когда после игры Михаил уже остынет, пишет пост в своих соцсетях. Подбадривает, благодарит всех игроков за борьбу, пытается вдохновить их на дальнейшие победы. Потому что нужно идти дальше и побеждать.

"Как по мне, прогресс хоть и небольшой, но есть. Родители на улице спрашивают какие "копочки" дочери купить. Сейчас иду на почту перчатки вратарские заберу, одна мама просила заказать, хочет, чтобы дочь тренировалась и имела хорошую экипировку", — рассказывает господин Василевский.

"Наших нескольких девушек приглашали тренироваться в Ужгород — обещают детям и жилье, и питание, потом и обучение. Но родители не всегда соглашаются отпускать. Может, и потому, что у нас еще нет понимания, что девичий футбол, как и юношеский, может стать каким-то толчком в жизни, социальным лифтом. Причем у нас это пока доступно. Хотя, понятно, что война… А зимой как-то проездом здесь была женщина с 5-летней дочерью, они ехали в Николаев домой и на неделю остановились здесь у знакомого. Мы девочку взяли на тренировку, она трижды приходила, мама говорит — за границей трудно оплатить такие тренировки, если в школе нет. Мы Еве подарили дневник с памятной наклейкой, может в Бельгии вспомнит, что в Украине есть девичий футбол", — рассуждает тренер.

Тур чемпионата области WU-13

После матча учитель с девушками уходят на пиццу, это уже традиция. Там приходят в себя, разбирают игру, фотографируются, шутят, мечтают.

В первом круге чемпионата "красные дьяволки" из Верховиночки так и не набрали ни одного очка. Но как написал тренер в своем фейсбуке перед летним перерывом — "в жизни как в футболе — своего момента нужно дождаться".