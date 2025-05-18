🥈Украинка Корсун завоевала "серебро" на этапе Континентального тура в Токио

Украинка Ольга Корсун удачно дебютировала на этапе Континентального тура в Токио.

Она заняла второе место в тройном прыжке.

Ольга в первой попытке показала результат в 13 м 53 см, что позволило закрепиться в лидерах.

Во второй попытке представительница Полтавщины сделала заступ. В следующих попытках Корсун не смогла улучшить свой лучший результат, но для медали оказалось достаточно и 13 м 53 см.

Отметим, что украинка была в 2 см, чтобы не попасть на подиум.

Этап "золотой" серии Континентального тура в Токио. Тройной прыжок

Маоко Такашима (Япония) – 13.66 м Ольга Корсун (Украина) – 13.53 м Акари Фунада (Япония) – 13.52 м

Для 28-летней спортсменки это первый старт на соревнованиях такого уровня. В целом же в этом году медаль стала для украинки третьей. Ранее Ольга завоевала "золото" на командном чемпионате Украины в помещении в январе и стала вице-чемпионкой национальных соревнований в помещении в феврале.

Напомним, накануне украинскую прыгунью в длину Марину Бех-Романчук временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы.