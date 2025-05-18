🥈Украинка Корсун завоевала "серебро" на этапе Континентального тура в Токио
Украинка Ольга Корсун удачно дебютировала на этапе Континентального тура в Токио.
Она заняла второе место в тройном прыжке.
Ольга в первой попытке показала результат в 13 м 53 см, что позволило закрепиться в лидерах.
Во второй попытке представительница Полтавщины сделала заступ. В следующих попытках Корсун не смогла улучшить свой лучший результат, но для медали оказалось достаточно и 13 м 53 см.
Отметим, что украинка была в 2 см, чтобы не попасть на подиум.
Этап "золотой" серии Континентального тура в Токио. Тройной прыжок
- Маоко Такашима (Япония) – 13.66 м
- Ольга Корсун (Украина) – 13.53 м
- Акари Фунада (Япония) – 13.52 м
Для 28-летней спортсменки это первый старт на соревнованиях такого уровня. В целом же в этом году медаль стала для украинки третьей. Ранее Ольга завоевала "золото" на командном чемпионате Украины в помещении в январе и стала вице-чемпионкой национальных соревнований в помещении в феврале.
Напомним, накануне украинскую прыгунью в длину Марину Бех-Романчук временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы.