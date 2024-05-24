Дженоа с голом Малиновского победила Болонью в последнем туре Серии А

Дженоа победила Болонью в последнем 38 туре итальянской Серии А.

Поединок завершился со счетом 2:0. Первый гол уже на 13 минуте забил украинец Руслан Малиновский. А точку в матче поставил Витинья в середине второго тайма.

Отметим, что Руслана заменили на Кевина Стротмана на 63 минуте.

Чемпионат Италии - Серия А

38 тур, 24 мая

Дженоа - Болонья 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - 13 Малиновский, 2:0 - 59 Витинья

Эта победа оставляет "грифонов" на 11 месте. А вот Болонья опускается на 4 строчку. Команда впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Напомним, ранее Фиорентина с бешеным камбэком одолела Кальяри.