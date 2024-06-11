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Ребров определился с заявкой на матч сборной Украины против Молдовы

Станіслав Лисак — 11 июня, 10:06
Ребров определился с заявкой на матч сборной Украины против Молдовы

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой команды на товарищеский матч с Молдовой.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Поединок состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. Игра будет одной из трех подготовительных встреч сборной Украины к Евро-2024 – континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок.

В первом контрольном матче подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Германией, а во втором уступили Польше.

Заявка сборной Украины на матч против Молдовы

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

На групповом этапе чемпионата Европы украинцы сыграют против Бельгии, Словакии и Румынии. В рамках финального этапа подготовки к турниру национальная команда проведет товарищеские матчи против Германии (3 июня), Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня).

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