Обнадеживающая неудача? 5 выводов из матча Зальцбург — Динамо

Киевское Динамо не смогло преодолеть раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского уступила австрийскому Зальцбургу тренера Пепейна Лейндерса по итогам двух матчей.

Чемпион анализирует выступление столичного украинского клуба в ответной игре ЛЧ на холодную голову. И торопится поделиться впечатлениями с читателями.

Динамо не нашло аргументов против ведущего клуба Центральной Европы с существенно ограниченным кадровым ресурсом

Вылет киевлян в последнем раунде квалификации наиболее желаемого клубного турнира Европы следует рассматривать в нескольких плоскостях. "Бело-синие" не сумели преодолеть барьер соперника, который, как оказалось, киевлянам был вполне по силам. Однако в целом симпатичный рисунок игры команды Шовковского переоценивать тоже не стоит.

Фото: ФК Динамо Київ

Кузница талантов, которой точно является сегодняшний Зальцбург, предстала перед Динамо, мягко говоря, не в полном составе своего "ассортимента". Учитывая, что Лейндерс не мог привлечь 7(!) футболистов обоймы к играм с киевлянами, полный спектр возможностей Зальцбурга мы так и не узнали. Кроме того, Динамо не сумело воспользоваться новыми кадровыми трудностями соперника, которые произошли уже в течение игры в Люблине — Лейндерс был вынужден перекраивать фланги защиты после травмы последнего "профильного" левого бека.

Не дружественная Турция: судья повлиял на исход игры

Арбитр матча Халил Мелер наши прогнозы по умению быть центральной фигурой на поле вполне оправдал. К большому сожалению для украинского клуба, жертвой стремлений представителя Фемиды стало именно Динамо.

Фото: ФК Динамо Київ

Сразу после забитого киевлянами мяча Мелер поспешил посадить на карточку обоих центрбеков Динамо, и сделал это после того, как в подобных ситуациях со стороны игроков хозяев "криминала" никак не видел. В дальнейшем господин Халил не уставал доказывать, что его видение футбола касается предпочтения играющей на своем поле команде — подопечные Лейндерса избежали по меньшей мере 3-4 не устных предупреждений.

Ярмоленко остается стержневым футболистом в обойме Шовковского

Капитан Динамо в обеих играх с Зальцбургом Андрей Ярмоленко провел два разных поединка. И если в первой встрече за свои действия Андрей получил заслуженную критику, то в ответном матче дал то, чего от него не дождались в Люблине — качество и эффективность.

Фото: ФК Динамо Київ

В Австрии именно Ярмоленко был мотором большинства атак киевлян, разгоняя атакующие попытки гостей своевременными, остроумными, а главное — непрогнозируемыми передачами. Но главный урок, который, такое впечатление, "вынес" Андрей после первого противостояния команд, кроется в "добровольном" отказе Ярмоленко оказываться в центре внимания. На этот раз Андрей выступил теневым идеологом атак Динамо, предпочитая роль ассистента, а не завершителя. Похоже, первое у легенды "бело-синих" сегодня выходит действительно в разы лучше.

Михавко одним пасом повысил свою трансферную стоимость в разы

...А уже следующим действием продемонстрировал, насколько он еще "сырой", когда получил необязательную желтую карточку. Пас Михавко на Владислава Ваната указывает на большой потенциал и современный стиль центрбека, который имеет задатки футболиста, могущего начинать атаки с глубины. Еще в конце июля было сообщение об интересе к Тарасу со стороны немецкого Вердера, якобы оценившего перспективу прогресса 19-летнего украинца в миллион евро. А уже после игры в Зальцбурге вспомнилась крылатая фраза Игоря Суркиса о том, какой он "неплохой бизнесмен".

Фото: ФК Динамо Київ

Прогресс Михавко по итогам всех трех дуэлей в квалификации Лиги чемпионов — один из приятных результатов работы Шовковского в короткий летний промежуток, по которым нужно измерять состояние нынешнего Динамо как команды. Кроме того, Тарас остается олицетворением генеральной линии Суркисов, которые делают ставку на продажу молодых воспитанников клуба как едва ли не основного источника собственных доходов, и точно — пополнения клубной казны.

Команда, за которую не стыдно: у этого Динамо есть перспектива

Уже скоро киевляне узнают соперников в основном раунде Лиги Европы. Учитывая нынешние возможности команды, а также с точки зрения спортивной составляющей, выступление во втором по престижности еврокубке для "бело-синих" — вариант даже лучше, чем баталии в Лиге чемпионов. Кстати, как и для очкового баланса Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Фото: ФК Динамо Київ

Менее чем за год Шовковский сделал из Динамо команду, забывшую, что такое безразличие. Этот коллектив бьется за результат, стремится демонстрировать, что он ничем не хуже превосходящих соперников и кое-где берет свое именно этим — безудержным желанием и запредельной наглостью. В игре команды появилась идея и вера в себя. Это те качества, по которым в предыдущие годы болельщики Динамо успели соскучиться. И кто бы ни стал оппонентом "бело-синих" в 8 гарантированных матчах ЛЕ, это будут игры, которые достойны внимания.