Сгорел сарай, гори и хата. 6 выводов из матча Рома – Динамо

Киевское Динамо уступило итальянской Роме в 3 туре основного раунда Лиги Европы. Таким образом, по итогам 3 матчей во втором по значению еврокубке у столичного украинского коллектива нет ни зачетных баллов, ни забитых мячей.

Чемпион традиционно подводит итоги важного матча с участием украинского коллектива. Какие приоритеты поставили перед собой киевляне? Кто из футболистов впечатлил, кто – удивил, а кто наоборот – разочаровал? Какой тактический сюрприз заслуживает подробного изучения? Кого в составе соперника стоит отметить по отдельности? Об этом и другом – в нашем материале.

Настал день, когда УПЛ важнее еврокубков

После оглашения стартового состава Динамо на официальный матч международного уровня болельщиками команды завладело ощущение когнитивного диссонанса. Как оказалось, в условиях, когда в пятницу утром до следующего матча чемпионата Украины остается менее 3 дней, тренерский штаб киевлян не стал придумывать велосипед. И просто выставил на игру тех футболистов первой команды, которых принято относить к понятию "ближайший резерв".

Так что, во всем виноват... Шахтер? Нет, потому что это будет слишком упрощенный взгляд на ситуацию. В условиях, когда украинские клубы, выступающие в еврокубках, существуют совсем в другой парадигме подготовки к играм и принятия решений, такое положение вещей приняли далеко не все болельщики. Но это не значит, что с такой реальностью не приходится считаться.

Михавко следует поработать над пониманием роли на поле

Тарас Михавко снова был важным футболистом в стадии перехода от обороны в атаку, отдал не один точный, умный, а иногда и острый пас, и провел симпатичный матч с точки зрения действий в пользу средней линии и нападения. Однако снова был очень неубедительным в исполнении своих непосредственных обязанностей.

ФК Динамо

С начала сезона Михавко не только отдал роскошный пас на Ваната в квалификации Лиги чемпионов. В пассиве 19-летнего центрального защитника уже 2 автогола, и не один привезенный пропущенный мяч подобно тем действиям, которые мы видели на "Олимпико" в четверг вечером в эпизоде с назначенным в ворота Динамо пенальти.

Волошин с ролью Ярмоленко не справился

Назар Волошин в дверь стартового состава Динамо стучится давно. Однако, в отличие от почти сверстников Владимира Бражко и Владислава Ваната, "достучаться" пока не может. Одной из причин такого положения вещей является наличие в команде клубной легенды Андрея Ярмоленко.

ФК Динамо

С Ромой Ярмоленко не играл, а Волошин получил шанс проявить себя с первых минут не на позиции вице-капитана, а по игровому значению и влиянию на команду 35-летнего вингера. Но в паре с Герреро Назар часто оказывался если не инородным телом, то игроком, который боится брать инициативу на себя, и не знает, в каких эпизодах идти на обострение. И если в матче с Шахтером Волошин окажется вне стартового состава, такому выбору Шовковского удивляться никак не стоит.

Довбику за место в старте переживать не стоит

Артем Довбик был лучшим в составе соперника не потому, что забил единственный мяч в матче. И не потому, что является нападающим сборной Украины, и заслуживает повышенного внимания к своей персоне априори. Довбик выступил катализатором достижений своей команды у ворот соперника. Сделал то, что чуть ли не постоянно не удается убедительному большинству его партнеров.

ФК Динамо

Нетрудно заметить, что из матча в матч Рома упорно гнет свою линию. В попытке сыграть в какой-нибудь "свой" или футбол "по Юричу", римляне упорно игнорируют потребности своего главного нападающего, привыкшего совсем к другому уровню "снабжения". Трудно даже представить, каких показателей мог бы достичь Артем в новом клубе на эту минуту, если бы получал от партнеров поддержку не только на словах.

Формация 5-3-2 как проба долгосрочного почерка

Следует признать – ставка на количественную оборону в исполнении Шовковского себя в целом оправдала. С точки зрения микса организации игры, игровой дисциплины, взаимодействия линий и даже остроты у ворот соперников, Динамо оказалось более привлекательной командой, чем в двух предыдущих матчах с Хоффенхаймом и Лацио.

ФК Динамо

Учитывая кадровые потери с Шахтером, и, как оказалось, повышенную важность календарного матча УПЛ, где у Динамо сейчас и без того крепкие позиции, аналогичного тактического подхода не стоит исключать и в игре с теми же "горняками". А также поединках, где "бело-синим" будут противостоять команды, способные создать большие угрозы, чем убедительное большинство соперников на внутренней арене.

"Заговоры" и "зрады" искать не стоит

Стартовая 11 Динамо вызвала бурю эмоций и недовольства у многих болельщиков. Но на фоне состава, который среднестатистический болельщик может назвать "вторым", стоит обсуждать гораздо более важные вещи. Из 4 соперников из 5 ведущих лиг Старого Света киевляне сыграли уже с тремя. Далее, не считая баскский Сосьедад – гораздо более сопоставимые по ресурсу и возможностям оппоненты, в матчах с которыми от бело-синих стоит не ждать – требовать зачетных баллов.

Поэтому искать какие-то подводные камни, обвинять Динамо в "сдаче" Лиги Европы или плеваться другими обвинениями, не стоит. Тренерский штаб сделал выбор в матче турнира, где имел невысокие шансы на успех при любом сочетании игроков на поле, в условиях подготовки, явно приближенных к цейтноту. К слову, вы вообще уверены, что нынешние "бело-синие" соответствуют уровню и вызовам основного раунда второго по рангу еврокубка? То-то же.