Четвертое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо вдесятером разгромно уступило Ференцварошу

В Гамбурге на арене "Фолькпаркштадион" состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором киевское Динамо принимало венгерский Ференцварош. Поединок завершился поражением "бело-синих" со счетом 0:4.

От команды Александра Шовковского, проигравшей три стартовых поединка в евротурнире, болельщики ждали если не победы, то как минимум первого набранного очка или хотя бы дебютного забитого мяча. Однако оправдать надежду фанатов игрокам Динамо не удалось.

Уже на 15-й минуте вице-чемпионы Украины остались вдесятером: рефери после просмотра VAR показал прямую красную карточку Дубинчаку за грубый фол в подкате против Макрецкисса.

Несмотря на численное меньшинство, в первом тайме Динамо почти не уступало сопернику и было близко к тому, чтобы открыть счет, однако после ударов Кабаева и Ваната Ференцварош спасла перекладина.

После перерыва сильнейший клуб Венгрии в полной мере воспользовался численным преимуществом. Сначала Варга после ошибки Караваева снял паутину с правой девятки ворот Бущана, а затем Захарияссен удвоил преимущество Ференцвароша.

На 67-й минуте Варга оформил дубль, а через четыре минуты каркас ворот подстраховал голкипера киевлян. Однако за 14 минут до завершения основного времени Бущан был вынужден в четвертый раз доставать мяч из сетки – отличился Салданья.

Динамо потерпело четвертое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице Лиги Европы. Украинская команда – единственная, которая не смогла отличиться голами к экватору основного этапа турнира.

Лига Европы УЕФА 2024/25

4 тур, 7 ноября

Динамо – Ференцварош – 0:4 (0:0)

Голы: Б. Варга, 54, 67, Захариассен, 56, Салданья, 76

Динамо: Бущан – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 63), Волошин, Буяльский (Вивчаренко, 24), Кабаев (Брагару, 63), Ванат (Герреро, 63)

Ференцварош: Дибуш – Макрецкис (Каян, 63), Сиссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамирес, Ромменс (Майга, 63), Абу Фанни, Кади, Захариассен, Траоре (Грубер, 63), Б. Варга (Салданья, 6 )

Удаление: Дубинчак, 17 (грубая игра)

В пятом туре турнира Динамо 28 ноября сыграет против чешской Виктории Пльзень, а Ференцварош в этот же день примет шведский Мальмё.