Угроза уязвимой защиты и особый статус Ярмоленко. 4 интриги матча Динамо – Ференцварош

Киевское Динамо будет противостоять венгерскому Ференцварошу в рамках 4-го тура основного раунда Лиги Европы. Поединок состоится 7 ноября, начало встречи – в 22.00.

Чемпион продолжает держать руку на пульсе важнейших матчей с участием украинских клубов и выделяет самое важное перед игрой, которая при некоторых обстоятельствах может оказаться судьбоносной для команды Александра Шовковского. Что нужно знать в турнирном измерении положения Динамо во втором по рангу еврокубке? Какие кадровые особенности в лагере команды следует учитывать перед стартовым свистком? Какая линия коллектива выглядит наиболее уязвимой, и на что стоит обратить внимание в контексте кондиций игрового и ментального лидера киевского клуба? Об этом и другом – в нашем материале.

Поддержат ли киевляне почин Шахтера?

Победа Шахтера над швейцарским Янг Бойз стала первой викторией украинского клуба в основном раунде еврокубков сезона-2024/25. Учитывая ситуацию, в которой оказалось Динамо, столичный клуб также может подарить своим болельщикам и всей стране результат, которого от "бело-синих" ожидают с первого тура участия во втором по рангу еврокубке.

ФК Динамо

Кроме того, ситуация Динамо схожа и с турнирным положением команды Марино Пушича в преддверии противостояния с "мальчиками". Впрочем, в случае если киевляне не смогут взять 3 очка в схватке с бывшим клубом Сергея Реброва, шансы "бело-синих" на еврокубковую весну не исчезнут. После Ференцвароша киевский клуб встретится с чешской Викторией, представителем Испании Сосьедадом, турецким Галатасараем и латвийской Ригой. Нетрудно прикинуть, что на зачетные баллы во встречах с коллективами, не представляющими ведущих первенств Европы, Динамо будет претендовать.

Какой будет ротация состава от Шовковского?

Наставник Динамо умеет удивлять. Но уже приучил к тому, что кадровые перестановки в составе – дело обычное. Учитывая ход событий в игре с Шахтером, его решение по формированию состава в матче с Ромой до сих пор выглядит неоднозначным. В последнем поединке с Ингульцом Шовковский предпочел состав, который можно считать приближенным к основному подбору исполнителей. В то время как в предыдущей игре с Ворсклой стартовая 11-ка "бело-синих" была ротирована чуть ли не по максимуму.

ФК Динамо

К каким же заменам может прибегнуть Шовковский в матче, который по своей ценности выглядит чуть ли не решающим в вопросе будущего команды в Лиге Европы? В первую очередь, речь о возможном появлении Константина Вивчаренко и Эдуардо Герреро как возможных альтернатив одноклубникам на отдельных участках поля. Кроме того, игроками "обоймы" остаются Николай Михайленко и Валентин Рубчинский.

На каком этапе матча на поле выйдет Ярмоленко?

Андрей Ярмоленко не получил вызова в ряды национальной сборной, однако успел полноценно вернуться в игру накануне выступления в еврокубках, когда вышел на замену во встрече с Ингульцом Впрочем, в матче с венгерским оппонентом не стоит исключать появление вингера сборной Украины в более привычном для него ранге – футболиста стартового состава.

ФК Динамо

Дело в том, что при отсутствии вице-капитана ни один из его конкурентов по позиции достойной футболиста стартового состава команды игры не продемонстрировал. Лучший футбол Александра Караваева продолжает зажигаться разве что всплесками, Назар Волошин растерял уверенность в себе, а у Максима Брагару пока явно нет ни достаточно высокого уровня взаимопонимания с партнерами, ни соответствующего исполнительского мастерства. Конечно, Ярмоленко уже не готов "вывозить" 90 минут даже минимально интенсивного футбола, однако имеющийся багаж навыков и умений позволяет создавать остроту у ворот соперников на отдельных игровых отрезках и в 35 лет. Поэтому, учитывая, что в настоящее время Ярмоленко остается самым высококлассным вингером команды, вероятность появления клубной легенды с первых минут достаточно высока.

Как тренерский штаб изменит ситуацию с количеством пропущенных мячей?

Только за последние 7 матчей Динамо пропустило 9 раз – по 1 голу в 6 встречах и по 2 мяча в 2 играх. Даже беглого анализа и изучения перечня соперников достаточно для того, чтобы сделать однозначный вывод – "бело-синие" испытывают проблемы с защитой собственных владений без привязки к имени соперника и уровню мастерства его исполнителей.

ФК Динамо

Ситуация осложняется почти свершившимся фактом отсутствия альтернативы ныне основной паре центральных защитников Биловар-Михавко. Травмы Дениса Попова и Брайана Себальйоса, а также, вероятно, неудовлетворительное состояние Максима Дячука после того же повреждения в начале сезона, не просто сужают – делают выбор Шовковского мертворожденным. Учитывая, что на двоих Кристиану и Тарасу 42 года, надеяться на эффективность действий и надежность футболистов на важном плацдарме на уровне еврокубков трудно.