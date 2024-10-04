Фиаско в Германии на фоне нереализованных стремлений к переменам. 6 выводов из матча Хоффенхайм – Динамо

Киевское Динамо уступило немецкому Хоффенхайму во 2 туре основного раунда Лиги Европы. Команда Александра Шовковского снова затруднилась ответить сопернику хотя бы одним забитым мячом.

Чемпион разбирает игру столичного украинского коллектива и расставляет главные акценты. На что стоит обратить внимание и какие уроки извлечь из вновь неудачного противостояния на международной арене?

Динамо все еще допускает детские ошибки в обороне

Оба пропущенных "динамовцами" мяча стали результатом подаренных сопернику возможностей, которые тот получил либо из-за недоработки, либо из-за позиционной "необразованности" отдельных футболистов киевского клуба. Нет, это совсем не означает, что Хоффенхайм не наиграл бы на свои взятия ворот, не смог бы достичь целей в атаке в следующих попытках. Однако на международной арене Динамо не устает презентовать противникам роскошные возможности, которые существенно усложняют и без того непростое положение в играх с соперниками, играющими в более конкурентной и темповой среде.

ФК Динамо

Таким образом, 2 из 3 голов в матче с Лацио, и 2 из 2 мячей в игре с Хоффенхаймом, стали результатом стабильно прогрессирующей эпидемии ошибок футболистов Шовковского, постоянно выступающих в роли тех, кто вынужден догонять.

Без Ярмоленко Динамо выглядит беспомощным в ментальной составляющей игры на флангах

Андрей Ярмоленко – главный ветеран "бело-синих", имеющий за плечами такой опыт, которого хватит не на одного молодого исполнителя Динамо. Однако роль вице-капитана в команде не ограничивается передачей знаний подрастающему поколению или лидерскими функциями в раздевалке.

ФК Динамо

Да, на старте сезона Ярмоленко не дает прежнюю эффективность, и, учитывая возраст футболиста, раньше или позже такого сценария ожидать стоило. Вместе с тем, экс-игрок Вест Хэма все еще является тем ориентиром в игре и принятии решений на одном из краев атаки Динамо, который способен делать разницу хотя бы в отдельных эпизодах. В один момент Ярмоленко может сделать то, чего от него ожидали большую часть тайма, а то и игры. В матче с Хоффенхаймом такого футболиста в составе Динамо в отсутствие 34-летнего хавбека ожидаемо не оказалось.

Прагматичная ставка в центре поля не сработала

Николай Михайленко неожиданно получил от тренерского штаба шанс проявить себя на международном уровне. Очевидно, доверие 23-летнему полузащитнику, который предыдущий сезон провел в составе Александрии, было вызвано по меньшей мере двумя факторами. Первый касался желания выставить дополнительного футболиста в центре поля, с которым Владимиру Бражко будет легче справляться с оппонентами на важнейшем плацдарме. Второй был вызван задумкой развязать ноги Николаю Шапаренко, о чем мы поговорим ниже. Впрочем, обе ставки не сработали. Динамо получило еще одного ориентированного в основном на оборону центрхава, но от этого пострадала игра на атаку, а следовательно – можно зафиксировать тот же дисбаланс.

ФК Динамо

Кроме того, Шовковский в очередной раз расставил акценты в судьбе Александра Андриевского и Владимира Шепелева. Оба центральных хавбека, которые не смогли/не захотели (нужное подчеркнуть) сменить клуб в межсезонье, сейчас находятся на задворках выбора тренерского штаба, и такое положение вещей до конца сезона изменится вряд ли.

Шапаренко с новой-старой ролью не справился

Николай Шапаренко начинал карьеру в роли "десятки" не по номеру на спине, а по игровым функциям. Однако именно изменение позиции и задач на поле в начале периода Мирчи Луческу стало для Шапаренко реальным толчком в карьере и ознаменовало выход на новый качественный уровень. В игре с Гоффенгаймом Шовковский вернул подопечного к "истокам".

ФК Динамо

Динамо было лишено возможности привлечения Виталия Буяльского, наличием же на поле Шапаренко и Александра Пихаленка одновременно тренерский штаб на этот раз пожертвовал, решив, что такой выбор нецелесообразен. Именно на Шапаренко был возложен весь конструктив, плеймейкинг и креатив в центре поля. Однако фактическое освобождение от львиной части черновой работы на пользу Николаю не пошло. Шапаренко снова разочаровал, чем подтвердил наши опасения насчет кризиса в игре хавбека, который становится все более продолжительным.

Адаптация Герреро затягивается

Эдуардо Герреро провел уже 5 матч за Динамо и на этот раз получил в еврокубках не меньше, чем 6 минут игрового времени, а вполне приличные для задачи проявить себя на поле два десятка оборотов стрелки. Однако еще раз показал, что своим в новой команде себя все еще не чувствует.

ФК Динамо

Панамец не только оказывается не в том месте не в то время в эпизодах, где от него требуется большая эффективность действий во взаимодействии с партнерами, но и не чувствует ритм атак коллектива. С немецким клубом Герреро был призван освежить игру команды у ворот соперника и усилить давление на защитников оппонента. Но вплоть до завершения матча занимался поисками самого себя в надежде нащупать хотя бы намеки на ответ "Что от меня требуется?".

Перспектива есть, но нужно подождать? Динамо стоит смотреть в будущее смелее

Уже в следующем матче соперником киевлян будет итальянская Рома, и это тот случай, когда задолго до начала игры в отношении шансов украинского клуба доминируют плохие настроения. Впрочем, дальнейшие перспективы "динамовцев" на выполнение едва ли не самой важной задачи первой части сезона – выхода в раунд плейоф Лиги Европы – задачей, которая является нереалистичной, отнюдь не выглядит.

ФК Динамо

Глядя правде в глаза, надо признать, что заработать хотя бы 1 балл в играх с еще одним римским клубом и в противостоянии с представителем Испании Реал Сосьедадом будет очень тяжело. Однако здесь как раз следует упомянуть не только о мазках эффективных действий на поле в обоих первых матчах Динамо в Лиге Европы-2024/25, но и об остальных соперниках киевлян. Впереди команду Шовковского ожидают значительно более скромные по своим возможностям и ресурсу оппоненты. Венгерский Ференцварош, чешская Виктория, турецкий Галатасарай и латвийский РФШ. Это именно те соперники, в дуэлях с которыми от этого Динамо положительный результат требовать уже можно, а нужно.