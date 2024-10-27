Одни не сумели, другие – не смогли. 6 выводов из матча Динамо – Шахтер

Самое принципиальное противостояние в украинском футболе завершилось вничью. Киевское Динамо и донецкий Шахтер не смогли выявить победителя на поле стадиона имени Валерия Лобановского.

Чемпион традиционно держит руку на пульсе больших футбольных событий. И подает свои акценты по завершении матча, говоря о самом важном. Так на что же стоит обратить внимание, дамы и господа?

Шовковский потерпел значительную неудачу на тренерской скамье

По завершении матча с Ромой тренер Динамо объяснил выбор состава необходимостью учитывать имя следующего соперника команды. Такой спич коуча "бело-синих" вроде бы означал приоритетность схватки с принципиальным соперником перед еврокубковым матчем, в котором негласно киевлянам и без того ничего "не светило". И?..

ФК Шахтер

На выходе Шовковский обыграл сам себя. Динамо не только оказалось беспомощным в креативе, настроении на игру, агрессии, абсолютно не свежей и безыдейной командой, но и не смогло одержать в надцатый раз долгожданную победу над соперником, которого могло в гонке за титул "добить" чуть ли не окончательно. Так зачем были все эти "выхилясы" в Вечном городе?.. Вопрос риторический.

Пушич не убедил в целесообразности своего пребывания у руля команды

После поражения от Арсенала стул под нидерландским специалистом пошатнулся с новой силой. Впрочем, экс-тренер Фейеноорда нашел в себе силы изрядно встряхнуть команду. Пушичу нужно отдать должное – до удаления его команда переиграла соперника по основным показателям, выглядела более агрессивной, более мотивированной, да и способной добавить.

ФК Шахтер

Однако главным показателем успешности любого наставника остается результат. С ним у Пушича в очередной раз возникли проблемы, а тектонических изменений в игре, в коих давно нуждается Шахтер, мы в который раз раз не увидели. Поэтому тренер "оранжево-черных" остается в подвешенном состоянии, а толщина веревки, на которой держится его сотрудничество с Шахтером, то и дело становится тоньше – с каждым новым матчем, который приближает конец первой части сезона.

Шапаренко получил красноречивый сигнал от тренера

С начала сезона центральный полузащитник Динамо провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 ассистов. Для игрока позиции Николая Шапаренко – статистика приличная. Но проблема хавбека сборной Украины не только в том, что большинство его удачных действий на поле приходится на период не позднее середины сентября, но и в постепенном непонимании необходимости грызть землю под ногами не эпизодически, а в каждой игре.

ФК Динамо

На кризисе в игре Шапаренко ваш автор акцентировал внимание не раз и не дважды. Похоже, перед игрой с Шахтером лопнуло терпение и у Шовковского. Футболист, постепенно ставший ключевой фигурой в построениях команды в средней линии, на этот раз не только остался на скамейке запасных, но и не получил хотя бы минуты игрового времени вообще(!). Бытовая травма, вы говорите? Игрок, который не может помочь своей команде физически, в заявку на матч не вносится.

За Ярмоленко – пропасть

Потеря Андрея Ярмоленко неожиданно стала для Динамо критической, и о контексте слишком невнятного состояния флангов атаки столичного клуба речь идет не только о матче вечером 27 октября. Количественно вингерами киевляне точно укомплектованы, но чем занимаются на поле, и какой уровень эффективности при отсутствии клубной легенды приносят те же Назар Волошин и Максим Брагару – загадка.

ФК Динамо

Игра Динамо без 35-летнего вингера – мучения не только в измерении попыток создать остроту на краях, но и в ментальном смысле. "Бело-синие" проиграли "оранжево-черным" в заряженности, элементарной спортивной злости, кое-где напоминали сонных мух после выхода из зимней спячки, чем радостно пользовался соперник. Футболиста, способного разбудить команду тем самым жестким пинком, без Ярмоленко в этом Динамо нет.

Редкий момент "классического": судейство, которое понравилось

Любой арбитр главного матча в украинском футболе обязательно оказывается в ситуации повышенного давления. И такое положение дел представитель Фемиды должен выдержать еще до стартового свистка в своем исполнении. В случае с Николаем Балакиным сошлись все звезды – его работой не могут быть недовольны ни футболисты обеих команд, ни болельщики, ни специалисты.

ФК Динамо

Балакин справился с главным – не выпустил вожжи контроля над игрой. Судья позволял командам играть ровно до того момента, пока те не сбились на откровенные грубости, иногда не замечал мелкие фолы, но больно бил по рукам, когда обе стороны пересекали красные линии. Кроме того, арбитр ясно показал клубам, что для него на поле нет авторитетов, чем грешило большинство его предшественников за последние лет так 20.

Главные битвы для обеих команд – впереди

С точки зрения турнирной стратегии мировая – в пользу киевлян, сохранивших +6 от "горняков", Александрии и интриги в борьбе за первые три ступеньки в УПЛ. Однако одного взгляда на соперников, которые остаются у обеих команд до длительного зимнего перерыва, достаточно, чтобы сказать, что оба все еще главных претендента на титул будут иметь существенное противодействие своим планам.

ФК Динамо

Здесь самое время вспомнить об одном из конкурентов, как киевлян, так и дончан. С житомирским Полесьем за очки сразятся, как одни, так и другие. В случае Динамо задача удержать лидерство усложняется матчем с соперником, который потенциально может стать реальным ключевым в первом круге. В начале декабря киевляне сразятся с Александрией Руслана Ротаня.