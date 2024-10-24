Как воспользоваться подарком судьбы, и что делать с Ярмоленко и Шапаренко. 4 интриги матча Рома – Динамо

Киевское Динамо проведет матч 3-го тура основного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского в выездной встрече будет итальянская Рома. Встреча состоится 24 октября, начало поединка – в 19:45.

Чемпион уже успел поговорить о матче через призму исторического и тифозерийного бекграунда клуба из Вечного города, а также ознакомил читателя с развернутым анализом дел в лагере обеих команд. На очереди – акценты на главных обстоятельствах, которые могут, как помочь получить желаемый результат, так и перечеркнуть надежды и чаяния, обеих команд.

Воспользуется ли Динамо хаосом в лагере соперника?

Ситуация, в которой не оказался – увяз, соперник вице-чемпиона Украины, целиком и полностью на руку клубу из Киева. Столичный итальянский коллектив не просто одержал лишь 1 победу в 5 последних матчах, и 2 – в предыдущих 10, и вообще – с начала сезона. Перед нами самая слабая Рома со времени по меньшей мере последних матчей пребывания во главе этой команды Жозе Моуринью.

Фото из социальных сетей

Перед переездом Артема Довбика в Рим ваш автор выражал сомнения в целесообразности такого трансфера именно для футболиста сборной Украины. Как выглядит сейчас, это Довбик – находка для Ромы, а не Рома – для Довбика. Мы подробно говорили и о смене тренера, а вместе с тем – не раз отмечали, что декларируемые амбиции "волков" никак не лепятся с делами на практике. Текущие результаты – середина таблицы в Серии А, а также огромная управленческая дыра в менеджменте клуба, который делает что угодно, но не то, что способствует улучшению результатов команды, это еще раз доказывают. С начала сезона Рома не играет, а мучается, и такое положение команды все больше вызывает ассоциации с известной голливудской лентой "День сурка". Дело за "малым" – использовать предоставленную судьбой возможность в свою пользу.

Чем и кем Шовковский заменит Ярмоленко?

Андрей Ярмоленко Динамо в Риме не помощник. Вице-капитан "бело-синих" вынужден продолжать лечение, а команда – искать другие варианты ведения игры на правом фланге атаки. Как показал последний матч Динамо, Шовковский решил воспользоваться правилом жизни под незамысловатым названием "все новое – хорошо забытое старое".

ФК Динамо

На правом крыле атаки вышел Караваев, и отыграл качественный матч. Однако в контексте матча с Ромой более интересен вариант с использованием футболиста, который может стать заменой Ярмоленко именно долгосрочной. Речь о Назаре Волошине. Впрочем, готовность футболиста молодежной сборной Украины выйти на поле с первых минут, а также нынешняя форма молодого вингера, известны только тренерскому штабу. А вот еще одна опция на фланге атаки – новичок Максим Брагару, пока откровенно не впечатляет.

Увидим ли прежнего Шапаренко?

В игре с Оболонью Николай Шапаренко не только ассистировал, но и забил, и голу в ворота соперника радовался, будто сорвал куш всей жизни. Возможно, взятие ворот "пивоваров" действительно было для хавбека сборной Украины крайне важным, но во втором по значению еврокубке от "десятки" Динамо нужен совсем другой уровень футбола и мотивации. А главное – "извинения" за проваленные мгновения пребывания на поле в обоих предыдущих матчах Лиги Европы.

ФК Динамо

В начале сезона стало очевидным, что роль и место Шапаренко в этом Динамо существенно изменились, и теперь Николай – самая что ни на есть ключевая фигура в построениях главного тренера. Не удивительно, что с потерей формы важного футболиста нарушается баланс игры всего коллектива, который от такого исполнителя явно зависит. И если в первенстве Украины ошибочность действий Шапаренко легко компенсировать за счет других игроков, которые могут себя проявить на фоне соперников ощутимо более низкого уровня, то в еврокубках нужен именно "оригинал", а не "копия".

Есть ли необходимость насыщения опорной зоны с первых минут и других сюрпризов для соперника?

Также сильный матч против последнего соперника в чемпионате Украины отыграл и Владимир Бражко. Однако, как показывает практика футбола в исполнении игроков Динамо в еврокубках, а главное – уровень противодействия соперникам, даже лучшей игры в УПЛ на международном уровне явно недостаточно. Именно поэтому Шовковский не может не думать над тактическими изменениями "под" Рому во имя нивелирования сильных сторон оппонента, имеющего преимущество как на индивидуальном, так и на уровне командного футбола.

ФК Динамо

В первую очередь, речь о возможности привлечения второго "чистого" опорного. Таковым у Динамо является Николай Михайленко, который опыт игры рядом с Бражко во втором по значению еврокубке уже имеет. Вторая опция – использование сразу трех центрбеков. Будет ли это Кристиан Биловар, или с первых минут выйдет Максим Дячук – не суть. В таком случае Динамо де-факто откажется от вингеров, а Константин Вивчаренко или Владислав Дубинчак, а также кто-то из двух Александров – Тымчик или Караваев, будут отвечать как за безопасность на собственной половине, так и за остроту при переходе центра поля.