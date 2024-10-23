Одной ногой над пропастью, или и Залужный не помог. 6 выводов из матча Арсенал – Шахтер

Донецкий Шахтер не смог набрать очки в третьем туре основного раунда Лиги Европы. Действующий чемпион Украины уступил в Лондоне Арсеналу, а очковый баланс "оранжево-черных" остался на уровне 1 балла.

Чемпион выделяет самое важное по итогам 90 минут игры на "Эмирейтс" и разбирает, что произошло в игре обеих команд. На что стоит обратить внимание на следующие встречи, и что нужно знать рядовому болельщику?

Арсенал выбрал вариант игры в режиме "эконом", и не прогадал

По итогам 90 минут "канониры" переиграли соперника по показателю ударов, как в целом (13 против 9), так и в створ (5 против 1). Однако на самом деле в течение львиной части игры на поле была одна команда. С первой минуты Арсенал выбрал стратегию, при которой для достижения цели планировал потратить ровно столько усилий, сколько нужно.

ФК Шахтер

В этом контексте следует помнить о календаре "пушкарей". Следующим соперником лондонцев уже в ближайшее воскресенье будет Ливерпуль. И там для убедительного по счету выступления команде Микеля Артеты собственного ресурса и запаса возможностей придется потратить уже больше.

Угрозу у ворот "горняков" не уставал создавать... Шахтер

Под пристальным взглядом бывшего главнокомандующего ВСУ дончане начали матч так, будто в черной форме с оранжевыми вкраплениями вышли испуганные любители, которым противостояли именитые профессионалы. "Горняки" трепетали, не могли связать игру даже несколькими точными пасами, допускали необязательные ошибки. А главное – проявляли слишком очевидное "уважение" к сопернику.

ФК Шахтер

Большую часть первой половины игры Шахтер сражался с собственными страхами. Повышенная нервозность, умноженная на сплошную неуверенность, рождали постоянные шансы для соперника, который на такую щедрость и не надеялся. Собственно, в первые полчаса матча давление Арсенала было относительно несильным, и именно в этот игровой отрезок "канониры" явно не настроились на возможную активность соперника на собственной половине. Впрочем, такой сценарий, за редкими исключениями, в "планы" Шахтера явно не входил. Что в конце концов в определении сценария игры оказалось едва ли не решающим.

У Шахтера катастрофические проблемы с выходом из обороны в атаку

Лучший клуб Украины по итогам предыдущего сезона неприятно удивил действиями на собственной половине поля в фазе перехода из защиты к наступательным действиям. На одних забросах от Николая Матвиенко далеко не уедешь, в большинстве же своем при минимальном прессинге со стороны соперника футболисты Шахтера откровенно теряют ощущение мяча и, такое впечатление, едва ли не теряются в пространстве.

ФК Шахтер

Собственно, такие трудности с построением игры у Шахтера наблюдаются и в чемпионате Украины. И если в УПЛ, в силу не столь значительного потенциала соперников, это сказывается не так часто, то в еврокубках угрожает кое-где слишком болезненными последствиями.

Конкурент Зинченко и его замена как "черная метка" Зинченко

В материале к матчу мы размышляли на тему игровой практики для хавбека сборной Украины. Артета решил иначе, и в очередной раз показал, что сейчас Александр Зинченко первым выбором на позиции левого защитника для него отнюдь не является. Но оказалось, что дела Александра еще хуже.

Фото из социальных сетей

Во второй половине матча испанец Риккардо Калафиори заменил. Но вместо итальянца вышел отнюдь не украинец, а 18-летний номинальный опорный хавбек Майлз Льюис-Скелли. Таким образом, Зинченко снова провел весь поединок на скамейке запасных, а последнее появление 27-летнего универсала на поле за клуб датировано игрой с Брайтоном в последний день августа.

Бледная игра Судакова как воплощение несостоятельности дончан на фоне ведущего клуба АПЛ

Перед игрой генеральный директор Шахтера Сергей Палкин решил еще раз подчеркнуть значимость для команды и перспективность на рынке нескольких бразильцев и главного актива "оранжево-черных" Георгия Судакова. Но реальность снова жестко расставила все по своим местам. Поскольку большинство игроков твоей команды не в состоянии отдать 1-2 точные передачи подряд, да еще и неизменно принимают и обрабатывают мяч с огромным браком, это уж точно не о симпатичной игре с перспективой хорошей продажи на рынке. Это о необходимости говорить об элементарных для профессионального футбола вещах. И лидер команды, а также главная надежда руководства клуба на пополнение казны за счет очередной удачной продажи лучше других отнюдь не был.

ФК Шахтер

И это не все. По сути, Шахтер Пушича потерял "историческое" лицо команды, формируемое его предшественниками. Речь о сильной технической подготовке футболистов, которые непременно давали фору визави в вопросе обращения с круглым и культуры паса. Конечно, причины всегда можно найти в сногсшибательном понижении конкурентной среды и количества украинских футболистов в составе. Однако при предыдущих поколениях бразильцев в Шахтере умением справляться с мячом выделялись и украинцы. Что произошло сейчас, и почему команда настолько просела в этом аспекте – неприятная для болельщиков "горняков" загадка.

Тренер, который не в состоянии дать Шахтеру больше

С начала сезона-2024/25 "горняки" демонстрируют самую слабую игру за последние годы. И речь не только о еврокубках, но и о первенстве Украины. Объяснения и причины традиционны для всех украинских клубов после 24 февраля 2022 года. Но трудности с логистикой и необходимость преодолевать огромные расстояния с повышенным уровнем усталости у Шахтера были и год, и два назад. Что же изменилось?

ФК Шахтер

Еще раз приходится повторять – пока выглядит так, что нынешний тренерский штаб потерял рычаги влияния на команду. По итогам 3 туров самого престижного еврокубка в предыдущем сезоне "горняки" набрали 3 балла, забивали в каждой игре и достойно противостояли Барселоне. По итогам 3 туров нынешней кампании главное "достижение" Шахтера красноречивее всех слов этого мира – 2 удара в створ.