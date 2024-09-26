Без лидера и желания сражаться битвы не выигрываются. 6 выводов из матча Динамо – Лацио

Киевское Динамо уступило в матче 1 тура основного раунда Лиги Европы итальянскому Лацио. Игра на немецком "Фолькспаркштадионе" болельщиков украинского клуба откровенно разочаровала и подарила множество негативных мгновений.

Чемпион традиционно разбирает игру и последствия продемонстрированного клубом УПЛ футбола. На холодную голову – без лишних эмоций.

Лацио "полечил" Динамо своим же лекарством

Перед игрой киевляне могли ориентироваться на привлекательные временные отрезки, в которых Лацио с начала сезона стабильно выглядит откровенно беспомощным. Дело в том, что в 5 турах Серии А "орлы" не только забили 9 мячей, но и целых 8 – пропустили. По показателю пассива Лацио – третий с конца.

ФК Динамо Київ

Однако еще важнее другое. Из 8 пропущенных римлянами мячей сразу 4 команды из Вечного города из своей сетки вытягивали в первые 15 минут игр. Однако вместо того, чтобы воспользоваться уязвимостью соперника, футболисты Динамо почему-то бросили играть с первых минут сами. И тут вспоминать о другом – отсутствии забитых итальянцами мячей сразу после перерыва, что позволяет сделать вывод об откровенном "сне" команды в каждом из двух случаев выхода из раздевалки — уже будет лишнее.

"Детсад" Динамо в центре защиты к выполнению серьезных задач не готов

После повреждения многообещающего по последним для команды и первым для футболиста матчам в составе Динамо Брайана Себальоса за центр обороны "бело-синих" стало не боязко — жутко.

ФК Динамо Київ

На самом деле Тарасу Михавко и Кристиану Биловару на двоих столько же, сколько победителю престижного конкурса для юниоров и колумбийцу вместе взятым – 42 года. Но отсутствие опыта матчей на таком уровне, а главное – соответствующих навыков и умений, создавали впечатление присутствия перед Георгием Бущаном чуть ли не начинающих футболистов, которые не обладают элементарными навыками и знаниями для выполнения своих обязанностей на поле. Впрочем, почему между игроками, которые в команде далеко не вчера, имеется столь поразительный дисбаланс недопонимания и отсутствия знаний хотя бы начального уровня, как действовать в привычных для футболистов такого амплуа ситуациях – вопрос не только к защитникам, но и к их тренерам.

Бражко и Шапаренко "забыли" выйти на поле из раздевалки

По завершении матча один из лучших и наиболее опытных футболистов этого Динамо Николай Шапаренко главной причиной разгромного счета на табло назвал качество действий киевлян в завершающей стадии атак. Оригинальную трактовку футбола на своей половине, о которой креативный центрхав Динамо почему-то скромно умолчал, "спишем" на другие задачи Шапаренко на поле. Однако полузащитник "бело-синих" не учел гораздо более важных, и одновременно – более простых, да и вообще базовых вещей. Если в матче международного уровня ты не можешь отдать пас на 30-50 метров в ситуации максимального содействия – без прессинга со стороны визави и вовсе не на крейсерской скорости – или выполнить точную передачу с корнера на партнера даже не второй раз подряд, умножая брак в своих действиях к показателю, значительно превосходящему 50%, такая игра в твоем исполнении – собственный приговор профессионализму.

ФК Динамо Київ

Не стал "отставать" от одноклубника и другой центральный хавбек Динамо, но ориентированный на игру ближе к своим воротам. Из зоны Владимира Бражко пришли первые два гола соперника, а сам опорный полузащитник на важнейшем плацдарме большую часть игры выглядел откровенным статистом, и сумел разве что дважды потревожить соперника симпатичными дальними ударами. Почему и Шапаренко, и Бражко не были похожи на себя, откровенно не настроились на матч и своей игрой фактически создавали для Динамо искусственное меньшинство в убедительном большинстве эпизодов в первом тайме, Шовковскому и его ассистентам еще предстоит разобраться.

"Орлиное" проклятие Динамо не заканчивается, а прогрессирует

И в 5 дуэли с Лацио Динамо не сумело удивить соперника, который не устает подставлять "бело-синим" болезненные подножки, от которых те, за незначительными исключениями, оказываются в неудобных позах. Так уж случилось, что только далеко не самому успешному наставнику в истории Динамо Александру Хацкевичу удалось стать тем единственным специалистом, который сумел вырвать у "всесильного" Лацио ничью.

ФК Динамо Київ

Беспомощность киевлян против римлян "идеально" вписывается в канву противостояний с итальянскими командами в целом. Когда украинские клубы научатся хотя бы не выглядеть на фоне оппонентов с "сапога" чуть ли не коллективами с другой планеты – вопрос, который своего решения в ближайшие годы точно не дождется.

Лацио не задействовал и половины своего ресурса

Главный тренер итальянского клуба Марко Барони не скрывал своего желания обозначить отношение ко второму по престижности еврокубка еще до начала игры. Как и ожидалось, экс-наставник Вероны пошел на масштабную ротацию, сменив 8 футболистов команды по сравнению с приоритетным для римлян турниром – Серией А.

ФК Динамо Київ

Но даже с учетом столь масштабных изменений говорить о включении "орлами" хотя бы второй скорости не приходится. Номинальные гости действовали, как максимум, в среднем темпе, преодолевали шаткие редуты оппонента 2-3 нехитрыми передачами, выходили на оперативное пространство, что называется, играя, а не напрягая эмоциональные и физические силы. К большому для болельщиков вице-чемпиона Украины сожалению, требует объективного признания факт – соперник мог забить гораздо больше, но предпочел игру в режиме "эконом".

Первый провал Шовковского во главе киевлян

С момента потери статуса и.о. Александр Шовковский провел во главе Динамо 30 матчей, так что "маленький юбилей", на который пришелся поединок с Лацио, был безнадежно испорчен. Поражение от римлян – третье для Шовковского с "бело-синими" (+22=5-3). Но первое – откровенно безнадежное и безальтернативное.

Getty Images

И причина не только в количестве пропущенных мячей в отсутствие забитых. Если при предыдущих неудачах с Зальцбургом и Шахтером "динамовцы" никак не выглядели мальчиками для битья без шансов на изменение вектора игры и результата на табло, то на этот раз подтвердились самые плохие прогнозы скептиков. Команда оказалась не готова реагировать на неблагоприятные обстоятельства на поле, а тренерский штаб оказался безоружным в ситуации, когда нужно было срочно внедрять план "Б". Которого в арсенале наставника и его помощников просто не было.