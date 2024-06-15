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Арсенал сделал запрос о возможном подписании Довбика

Станіслав Лисак — 15 июня, 15:57
Арсенал сделал запрос о возможном подписании Довбика

Лондонский Арсенал запросил возможный трансфер нападающего Жироны и сборной Украины по футболу Артема Довбика.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Украинский форвард находится в списке кандидатов на усиление атаки "канониров". Англичанам придется побороться с итальянским Наполи, контактировавшим с окружением Довбика, и с Атлетико Мадрид.

Ранее сообщалось, что "матрасники" готовы выкупить у Жироны украинского нападающего.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Арсенал (Лондон) Жирона Збірна України з футболу Артем Довбик

Артем Довбик

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