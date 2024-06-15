Арсенал сделал запрос о возможном подписании Довбика
Лондонский Арсенал запросил возможный трансфер нападающего Жироны и сборной Украины по футболу Артема Довбика.
Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
Украинский форвард находится в списке кандидатов на усиление атаки "канониров". Англичанам придется побороться с итальянским Наполи, контактировавшим с окружением Довбика, и с Атлетико Мадрид.
Ранее сообщалось, что "матрасники" готовы выкупить у Жироны украинского нападающего.
В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).