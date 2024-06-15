Арсенал сделал запрос о возможном подписании Довбика

Лондонский Арсенал запросил возможный трансфер нападающего Жироны и сборной Украины по футболу Артема Довбика.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Украинский форвард находится в списке кандидатов на усиление атаки "канониров". Англичанам придется побороться с итальянским Наполи, контактировавшим с окружением Довбика, и с Атлетико Мадрид.

🚨👀 #Arsenal asked for info on Artem #Dovbyk, among the names on the list to strengthen the attack.



🗣️ #Napoli - which already approached his entourage - are also in the race for the 🇺🇦 ST, together with other MANY clubs - #Atleti included. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/FmzOejRcRk — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 15, 2024

Ранее сообщалось, что "матрасники" готовы выкупить у Жироны украинского нападающего.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Более результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).