Степаненко рассказал, когда планирует завершить карьеру

Опорный полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что пока не собирается завершать карьеру.

Об этом он сообщил на ютуб-канале "ВЗБІРНА".

"Я так понимаю, у немцев такая ментальность. Я не помню, чтобы они после 35 играли. Мюллер завершает карьеру, Кроос сейчас тоже, Лам тоже закончил. То есть они не тянут. Мне сейчас 34, в августе будет 35 лет, но я себя хорошо чувствую, и у меня еще год контракта с Шахтером. Поэтому пока есть силы, пока я вижу, что могу конкурировать с молодыми ребятами, то я буду работать.

Если случится так, что не смогу конкурировать или организм... Чеснаков завершил карьеру, мы с ним начинали, он на год старше. Он сказал, что его организм не выдерживает. Одна травма, восстановился, затем другая травма. И он решил завершить свою карьеру. Это нормально, у каждого свой организм, каждый по-разному смотрит. Но я еще хочу играть, еще чувствую силы и полон энергии", — сказал Степаненко.

Напомним, что Тарас попал в заявку сборной Украины на Евро-2024. Команда сыграет в группе E с Румынией, Словакией и Бельгией. Первый матч на турнире "сине-желтые" проведут 17 июня против румын.

В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная Украины сыграла 3 товарищеских матча. В первом спарринге украинцы сыграли вничью с Германией, во втором уступили Польше, а в третьем разгромно победили Молдову.