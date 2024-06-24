Клуб МЛС подпишет защитника сборной Украины после Евро-2024

Центральный защитник сборной Украины и Днепра-1 Александр Сваток продолжит карьеру в клубе МЛС.

Об этом сообщает журналист The Athletic Том Богерт.

Остин подписал 29-летнего игрока, выступающего на чемпионате Европы-2024. Сваток присоединится к клубу после завершения континентального первенства.

Sources: Austin FC sign Ukraine int’l center back Oleksandr Svatok from Dnipro.



Svatok, 29, currently at Euros with Ukraine. Will join Austin after the tournament. pic.twitter.com/PjsIwk5Rb4 — Tom Bogert (@tombogert) June 23, 2024

В сезоне-2023/2024 Александр провел 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Сваток стал трансферной целью Полесья.