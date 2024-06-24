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Клуб МЛС подпишет защитника сборной Украины после Евро-2024

Станіслав Лисак — 24 июня, 08:18
Клуб МЛС подпишет защитника сборной Украины после Евро-2024

Центральный защитник сборной Украины и Днепра-1 Александр Сваток продолжит карьеру в клубе МЛС.

Об этом сообщает журналист The Athletic Том Богерт.

Остин подписал 29-летнего игрока, выступающего на чемпионате Европы-2024. Сваток присоединится к клубу после завершения континентального первенства.

В сезоне-2023/2024 Александр провел 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Сваток стал трансферной целью Полесья.

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