Клуб МЛС подпишет защитника сборной Украины после Евро-2024
Центральный защитник сборной Украины и Днепра-1 Александр Сваток продолжит карьеру в клубе МЛС.
Об этом сообщает журналист The Athletic Том Богерт.
Остин подписал 29-летнего игрока, выступающего на чемпионате Европы-2024. Сваток присоединится к клубу после завершения континентального первенства.
В сезоне-2023/2024 Александр провел 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Сваток стал трансферной целью Полесья.