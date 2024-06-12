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Довбик стал лучшим игроком Жироны в сезоне-2023/24

Микола Дендак — 12 июня, 11:51
Довбик стал лучшим игроком Жироны в сезоне-2023/24

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал лучшим игроком Жироны в сезоне-2023/24.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В своем дебютном сезоне в каталонском клубе Довбик отличился 24 голами и 10 ассистами. Больше результативных действий в своей первой испанской кампании в XXI веке совершил только Криштиану Роналду (35).

Напомним, после последнего обновления Transfernarkt рыночная стоимость Артема выросла до 35 миллионов евро. Недавно сообщалось, что Атлетико Мадрид готов заплатить за украинца клаусулу в размере 40 миллионов евро.

Жирона Артем Довбик

Артем Довбик

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