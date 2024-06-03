Мбаппе без Олимпиады: Анри представил предварительный список игроков, которые поедут на домашние ОИ

Тренер сборной Франции U-21 Тьерри Анри объявил предварительную заявку олимпийской команды, сыграющей на домашних играх в Париже. В список из 25 игроков не вошел бывший нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, желавший сыграть на Олимпиаде.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Предварительная заявка олимпийской сборной Франции

Вратари: Лукас Шевалье (Лилль), Гийом Рест (Тулуза), Обед Нкамбадио (ФК Париж), Робин Риссе (Страсбург);

Защитники: Килианн Силдиллиа (Фрибур), Бафоде Диаките (Лилль), Кастелло Лукеба (Лейпциг), Максим Эстеве (Бернли), Ленни Йоро (Лилль), Адриен Трюфферт (Ренн), Брэдли Локо (Брест);

Полузащитники: Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Хефрен Турам (Ницца), Ману Коне (Боруссия Менхенгладбах), Магнес Аклюш (Монако), Энцо Милло (Штутгарт), Жорис Шотар (Монпелье), Дезире Дуэ (Ренн) Челси);

Нападающие: Брэдли Баркола (ПСЖ), Александр Лаказетт (Лион), Жан-Филипп Матета (Кристалл Пелас), Матис Тел (Бавария), Мишель Олиз (Кристалл Пелас), Арно Калимуэндо (Ренн).

Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 10 августа. Кроме города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по две команды.

Сборная Украины получила олимпийскую лицензию благодаря выходу украинской команды U21 в полуфинал молодежного Евро-2023. Украина впервые примет участие в этих соревнованиях.

Накануне главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил заявку на чемпионат Европы-2024.