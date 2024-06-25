Левандовский рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовский рассказал, что не хочет жалеть о том, что завершил карьеру слишком рано.

Его слова передает УЕФА.

"Я не хочу жалеть о том, что ушел на пенсию слишком рано, когда еще мог бы поиграть дольше. С другой стороны, я не хочу бороться с этим решением, когда этот момент наступит. Пока он еще не наступил. Я должен почувствовать его внутри. Наверное, никто не сможет на это повлиять. Только я и моя семья — никто извне.

Что касается сборной, то я действительно не знаю. На это влияют разные факторы. Играть столько лет на определенном уровне, с большими ожиданиями, пытаться осуществить не только свои мечты, но и мечты поляков — это бремя. Конечно, я хорошо себя чувствую в команде, атмосфера, то, какая она изнутри, заставляет тебя наслаждаться пребыванием здесь. Физически я тоже не волнуюсь по этому поводу", — сказал футболист.

Напомним, во вторник, 25 июня, на стадионе "BVB-Штадион" в Дортмунде Левандовский со сборной Польши встретится с Францией в третьем туре Евро-2024. Начало в 19:00 по Киеву. Прямая трансляция поединка будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Сборные Франции и Нидерландов лидируют в группе D с четырьмя очками, а Польша стала первой командой, вылетевшей из Евро-2024 после поражения от Австрии.