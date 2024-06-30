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Нагельсманн: Это был очень удивительный матч

Олександр Булава — 30 июня, 09:17
Нагельсманн: Это был очень удивительный матч

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн смог внести коррективы в игру с Данией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024.

Цитирует тренера Немецкий футбольный союз.

"Это был очень странный матч на выбывание. Первые 20 минут в нашем исполнении были лучшими на этом турнире. Затем игра была ненадолго прервана, мы внесли некоторые изменения и стали лучше защищаться.

Мы сказали команде, что до сих пор есть фазы, в которых мы работаем не на 100%. Нужно действовать более терпеливо и ждать своих моментов", — сказал Нагельсманн.

В следующем раунде соревнований "бундестим" встретится с победителем пары Испания - Грузия.

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