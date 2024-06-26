Ярмоленко: Сегодняшнее поколение футболистов самое перспективное

Капитан сборной Украины на Евро-2024 Андрей Ярмоленко считает нынешнее поколение футболистов в команде наиболее перспективным по сравнению с предыдущими.

Об этом он рассказал на Youtube-канале ВЗБІРНА.

"Многие поколения прошли за сборную за то время пока я играл, очень много классных футболистов было, не дай бог кого-то забуду или кто-то обидится, но скажу что по моему мнению, сегодняшнее поколение наверняка самое лучшее и перспективное, потому что многие футболисты играют в Европе в лучших лигах мира и поэтому мне кажется, что именно нынешний состав имеет огромную перспективу, но обычно за команду говорят ее результаты, поэтому увидим, что будет после этого Евро", — сказал футболист.

Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится в среду, 26 июня. Начало — в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.

В случае победы команда Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Румыния — Словакия.