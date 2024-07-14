Ямал, Руис, Кейн, Пикфорд. Ключевые противостояния финала Евро-2024

В финале чемпионата Европы по футболу-2024 сойдутся сборные Испании и Англии. Поединок вызывает повышенный ажиотаж у любителей футбола. Судьбу решающей схватки решит сноровка команд, однако предварительной ступенью будет именно индивидуальное мастерство отдельных исполнителей.

Как известно, историю делают отдельные личности. Вашему вниманию — четыре дуэли, которые, по нашему мнению, решат судьбу противостояния.

Люк Шоу — Ламин Ямал

Вингер Барселоны – один из самых ярких исполнителей турнира. Ямал набирает и прогрессирует на глазах, этот парень не признает авторитетов, и во всех случаях своей удачной игры превосходил именно более опытных оппонентов, которым каждый раз противопоставлял безудержное желание и напор. И каждый раз визави оказывались к прогнозируемому развитию событий не готовы.

В матче с Испанией Англии, вероятно, не поможет Киран Триппьер. Это значит, что на левом фланге обороны Ламину будет противостоять Люк Шоу. 29-летний представитель Манчестер Юнайтед в последние годы звезд с неба, мягко говоря, не хватает. И это тот случай, когда шансы футболиста в линии атаки растут в геометрической прогрессии.

Деклан Райс — Фабиан Руис

28-летний футболист ПСЖ — очевидный претендент на звание лучшего футболиста соревнования. Фабиан Руис — неутомимый дирижер средней линии Испании. Пока Родри сконцентрирован на обороне, а Ольмо в большей степени играет на атаку, Руис управляет процессами и вообще успевает повсюду. Его показатели (2+2 по системе "гол+пас") указывают на игровые качества Фабиана наилучшим образом.

Остановить такую машину по созданию опасности для соперника Англия попытается коллективно, однако самая большая нагрузка выпадет на того, кто в центре поля "трех львов" отвечает за разрушение. Сезон Деклана Райса на клубном уровне был далек от идеала, трудно отнести его к лучшим на позиции опорного и на Евро. И это – снова хорошие новости для "фурии". В этой Англии Райс практически безальтернативный, поэтому представить себе, что сыграет, например, Адам Уортон, отнюдь не получается.

Гарри Кейн — Эмерик Ляпорт

Нападающий Баварии турнир, позволяющий говорить об удачном для него соревновании, пока никак не проводит. Да, Гарри Кейн забил уже трижды, однако учитывая, как исключительно пассивные действия нападающего чуть ли не в каждом матче (0 в графе "результативные передачи" для столь сильного в подыгрыше парня, как Кейн, говорит сам за себя) подчеркивают его безыдейность у ворот оппонента, а также откровенно "левый" (и использованный) шанс с пенальти, речь как раз о слабой игре на фоне улыбки Фортуны.

Впрочем, в матче с Испанией Кейн может одним махом снова стать героем нации. Надо сказать, что Гарри очень повезло с оппонентами. Центральные защитники "фурии" Робин Ле Норман и Эмерик Ляпорт — парни коренастые и высокие, однако и в силовой борьбе, и в игре на втором этаже Кейну уступают. И это преимущество, которое Саутгейт точно попытается использовать по максимуму.

Унаи Симон — Джордан Пикфорд

Так уж случилось, что последний рубеж у обоих участников турнира защищают отнюдь не звезды первой величины. Унаи Симон и Джордан Пикфорд представляют Атлетик и Эвертон соответственно, и к лучшим из лучших в своей профессии не принадлежат, и вряд ли будут. Речь об искусных и умелых, но отнюдь не одаренных большими талантами исполнителях, принадлежащих к когорте селфмейдменов.

Впрочем, незначительное преимущество у одного из них все же есть. Британец сыграет во втором финале первенства континента подряд, и вообще имеет больший опыт как на международном уровне в целом, так и в матчах высшей пробы. Да и понятие "поймать кураж" этому наследнику Дэвида Симена отнюдь не чуждо.