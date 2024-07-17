Лучшие 10 голов Евро-2024 от редакции Чемпиона

С 14 июня по 14 июля состоялся чемпионат Европы 2024 года по футболу. В течение месяца на десяти стадионах Германии было забито суммарно 117 мячей в 51 поединке.

Редакция Champion.com.ua в сотрудничестве с медиасервисом MEGOGO собрала для вас подборку из десяти самых красивых голов на Евро-2024.

Лучшие голы Евро-2024

Напомним, сборная Украины завершила выступление на континентальном форуме после группового этапа, заняв четвертое место в квартете с Румынией, Нидерландами и Словакией. Все команды набрали по четыре очка, однако у "сине-желтых" оказалась самая плохая разница голов, что стало ключевым фактором при распределении путевок в плей-офф.