Тотальное доминирование одной команды. Символическая сборная Евро-2024

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу закончился. Турнир уверенно выиграла сборная Испании, а соревнование подарило множество незабываемых мгновений всем любителям спорта №1.

Пора подводить итоги, и на очереди — лучшие из лучших. Чемпион подготовил символическую сборную Евро-2024, выбрав тех, кто заслужил выделиться среди коллег по амплуа.

Вратарь. Гиорги Мамардашвили (Грузия) . Впечатляющий показатель голкипера Валенсии в 29 спасений так и остался недостижимым для его коллег по амплуа. И это с учетом того, что грузинский страж ворот провел на турнире всего 4 матча. Трудно представить себе, что было бы с защитой Грузии, если бы не Мамардашвили. Не стоит даже сомневаться - уже в июле за вратарем "летучих мышей" выстроится очередь из желающих усилить свой состав таким искусным парнем.

Правый защитник. Кайл Уокер (Англия) . Единственный представитель нового-старого вице-чемпиона турнира провел чемпионат континента на уровне. Уокер - старейший футболист в заявке "трех львов". Еще перед началом соревнования ему исполнилось 34. Но это не помешало Кайлу провести Евро на исключительно высоком уровне, стабильно отвечая, по сути, за две зоны, и при этом демонстрируя достойный подражания футбол.

Центральный защитник. Эмерик Ляпорт (Испания) . Оба основных центрбека сборной Испании провели на турнире по 6 матчей с 7-ми, однако роль бывшего футболиста Манчестер Сити в успехе команды была все же немного выше. С лета прошлого года Ляпорт выступает за пределами Европы, но это не мешает ему держать высокий уровень игры. Да, Эмерик не отличается выдающейся скоростью, однако принадлежит к тем футболистам, которые отлично читают игру.

Левый защитник. Марк Кукурелья (Испания) . Когда стало известно, что наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте предпочитает Кукурелью, а не блестящий в течение всего сезона на клубном уровне в составе немецкого Байера Алехандро Гримальдо, такой выбор наставника "фурии" поняли не все. Однако бек Челси приложил все усилия, чтобы эти сомнения быстро развеять. Марк был убедительным на протяжении всего турнира, а лучше себя проявил уже в плейоф. А решающий ассист Кукурельи в финале будет навсегда вписан в историю испанского футбола золотыми буквами.

Опорный полузащитник. Родри (Испания) . Полузащитник Манчестер Сити признан лучшим игроком турнира не случайно. Родри – хребет команды-чемпиона. Пройти мимо его зоны иногда трудно примерно так же, как надеяться выжить в поединке с боксером-тяжеловесом. Стержневой футболист Жузепа Гвардиолы стал таким же исполнителем и для своей национальной команды, а его слова о неважности индивидуальных наград характеризуют его самопожертвование ради интересов команд, цвет которых он защищает, как нельзя лучше.

Правый центральный полузащитник. Хави Симонс (Нидерланды) . Полузащитник ПСЖ - второй по успеваемости футболист "оранье" по системе "гол+пас". 21-летний хавбек записал на свой счет 1 гол и дважды ассистировал партнерам и был наиболее яркой фигурой в средней линии команды Рональда Кумана. Учитывая, что для Симонса такой уровень — первое испытание в карьере, с стоящими перед ним задачами, он справился ощутимо лучше, чем ожидалось, и в его лице Нидерланды могут получить ключевого футболиста центра поля на годы.

Левый центральный полузащитник. Даниэль Ольмо (Испания) . Игрок Лейпцига начинал турнир в качестве футболиста ротации, однако собственная игра и обстоятельства в виде травмы Педри совершили из Даниэля неотъемлемую боевую единицу "фурии". За свой шанс Ольмо не просто ухватился, как положено, а использовал предоставленную ему возможность на все 200%. Это он разделил с другим испанцем звание лучшего футболиста турнира по системе "гол+пас", набрав 5 баллов.

Центральный полузащитник. Фабиан Руис (Испания) . Если Родри в этой Испании отвечает за разрушение и дает надежность и уверенность в центре поля, Фабиан Руис определяет направление мнения команды. Футболист ПСЖ набрал "2+2" по системе "гол+пасс", и длительное время единолично претендовал на звание лучшего футболиста соревнования. Впрочем, учитывая, что в конце концов его команда завоевала вожделенный титул, Руис отсутствием индивидуального признания точно не расстроился.

Правый нападающий. Ламин Ямал (Испания) . Футболист-сенсация турнира. Неожиданно яркое выступление уже 17-летнего (день появления Ямала на свет — 13 июля) вундеркинда стало настоящим откровением. Ламин набрал 5 баллов по системе "гол+пасс", забил мяч необычайной красоты в ворота Франции, и вообще был одной из центральных фигур в составе "фурии" в каждом из 7-ми проведенных на турнире матчей. Поклонникам Барселоны есть по чему порадоваться — вот он, "новый Месси", волноваться за "наследство" уже не стоит.

Левый нападающий. Коди Гакпо (Нидерланды) . Вингер Ливерпуля взял на себя ношу лидера сборной Нидерландов. На счету Коди 3+1 по системе "гол+пас", и он — один из 6 лучших бомбардиров турнира. Учитывая, что Гакпо всего 25, можно не сомневаться – шанс одержать не одну большую победу у него еще будет.

Центральный нападающий. Жорж Микаутаде (Грузия) . Так, нападающий сборной Грузии провел на турнире всего 4 матча. Так, 2 из 3 голов Микаутадзе провел с "точки". Однако не стоит забывать, что форвард представлял на турнире не просто самый скромный коллектив, но и сборную-абсолютного дебютанта. Грузия не смогла бы покорить такую значительную высоту, если бы не ее искусный бомбардир, который не просто эффективно использовал свои шансы, а забил, такое впечатление, даже больше, чем мог.

Тренер. Луис де ла Фуэнте (Испания) . Луису де ла Фуэнте 63, и до вчерашнего вечера он не только не знал, что такое большие победы на самом высоком уровне — о таких победах он только мечтал. Однако бывший наставник Алавеса шел к вершине долго, упорно, а главное — упорно, и когда другие в успех Испании с ним во главе не верили, он только вооружался мыслями, ручкой и блокнотом и записывал новые рецепты будущих побед. Трудно выразить все те "браво", которых заслужил наставник, смогший одолеть всех без исключения самых сложных соперников на соревновании, и при этом привить своей команде исключительно привлекательный футбол.