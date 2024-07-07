Тренер Швейцарии: Мы едем домой, не проиграв ни одной игры, этим можно гордиться

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин считает, что команда может гордиться тем, что она не проиграла ни одного матча на Евро-2024 в основное время.

Его слова передает УЕФА.

"Это была открытая игра, и мы играли хорошо, как и в последних играх. Серии пенальти всегда содержат немного удачи, и мне грустно, что мы не выиграли, но мы можем гордиться этим выступлением.

Мы отдали все силы в этой игре, и в итоге мы можем быть удовлетворены тем, как мы сыграли. Мы едем, не проиграв ни одной игры (в основное время — прим. ), и мы можем гордиться этим", — сказал наставник.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата Европы швейцарцы уступили Англии в серии послематчевых пенальти. Таким образом Швейцария завершила выступления на Евро-2024 без поражений в основное время (2 победы и 2 ничьи).