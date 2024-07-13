Сборная Швейцарии продлила контракт с главным тренером

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подписал с командой новое соглашение.

Об этом сообщает Швейцарский футбольный союз.

Также новый контракт получил его ассистент – Джорджио Контини. Правда, детали договоров не разглашаются.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата Европы швейцарцы уступили Англию в серии послематчевых пенальти. Таким образом Швейцария завершила выступления на Евро-2024 без поражения в основное время (2 победы и 2 ничьи).

Якин возглавляет национальную команду с 2021 года. Кроме 1/4 финала на континентальном первенстве он доходил до 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре.