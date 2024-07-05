Это мог быть финал Евро-2024: де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча с Германией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что четвертьфинальный матч против Германии мог быть финалом Евро-2024 по футболу.

Его слова передает УЕФА.

Это будет равная игра. Это мог бы быть финал чемпионата Европы, и это будет равная игра на футбольном уровне. Германия всегда очень мощно начинает матчи, поэтому, очевидно, мы будем пытаться этому противодействовать. Мы попытаемся перехватить инициативу и пойти в атаку с первых минут.

Мы всегда думаем о выполнении своей работы. Мы не можем думать, что Германия не сможет выполнить свою работу. Мы постараемся минимизировать их сильные стороны и использовать их слабые стороны. У нас есть схожие характеристики. Мы полностью готовы выйти туда и попытаться победить. Мы чувствуем большую ответственность и очень сконцентрированы", — сказал тренер.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы между Испанией и Германией состоится сегодня, 5 июля, на стадионе "Штутгарт Арена". Начало – в 19:00 по киевскому времени. Также Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.