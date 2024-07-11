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Стала известна судейская бригада на финал Евро-2024

Микола Дендак — 11 июля, 14:08
Стала известна судейская бригада на финал Евро-2024

Главным арбитром финала чемпионата Европы -2024 между сборными Испании и Англии станет француз Франсуа Летексье.

Об этом сообщает УЕФА.

35-летний француз работал на 65 матчах под эгидой УЕФА. На Евро-2024 он судил три матча: Испания – Грузия (1/8 финала) и два матча группового этапа Дания – Сербия и Хорватия – Албания. Также на одном был 4 арбитром.

Его ассистентами будут Сирил Мугнье и Мехди Рахмуни (оба из Франции). 4 арбитром станет поляк Шимон Марциняк. На VAR будет работать Томаш Листкевич из Польши и его ассистент Жером Бризар.

Решающий матч состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.

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