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Определилась символическая сборная полуфинала Евро-2024

Микола Дендак — 11 июля, 13:23
Определилась символическая сборная полуфинала Евро-2024

Статистический портал SofaScore определил сборную лучших игроков полуфинала Евро 2024 по футболу.

Об этом говорится в Instagram ресурса.

Символическая сборная 1/8 финала Евро-2024

Вратарь: Унай Симон (Испания).

Защитники: Жюль Кунде (Франция), Джон Стоунс (Англия), Эмерик Лапорт (Испания), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Кобби Мэйну (Англия), Ламин Ямал (Испания), Хави Симонс (Нидерланды), Дани Ольмо (Испания);

Нападающие: Олли Уоткинс (Англия), Гарри Кейн (Англия).

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды. Финал Евро-2024 состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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