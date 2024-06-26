Словакия и Румыния расписали мировую Евро-2024

Сборная Словакии сыграла вничью с Румынией в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Матч завершился со счётом 1:1.

Команды осторожно приступили к игре. Счет в игре открыла сборная Словакии на 24-й минуте игры. Ондрей Дуда ворвался в штрафную румын, где головой замкнул передачу Юрая Куцки.

На 34-й минуте арбитр после просмотра ВАР поставил одиннадцатиметровый за фол на Янисе Хаджи. Полузащитника Развар Марин уверенно реализовал пенальти и сравнял счет в игре (1:1).

Вторая половина игры началась на встречных курсах и запомнилась обильным ливнем.

Свои возможности у словаков Гараслин и Стрелец — первый пробил по центру ворот, удар второго прошел в сантиметрах от стойки ворот румын.

В конце матча команды начали максимально осторожно играть, особенно не рискуя в атаке и довели матч до ничьей.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа Е, 3 тур, 26 июня

Словакия - Румыния 1:1 (1:1)

Голы : 1:0 - 24 Дуда, 1:1 - 37 Марин (пен)

Словакия: Дубравка, Ганцко, Скриньяр (к), Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслин (70 Суслов), Стрелец (70 Боженик), Шранц (78 Дюриш)

Румыния: Нице, Банка, Бурке, Дрегушин (67 Пушкаш), Рациу, Марин, Коман (58 Сореску), Станчу (к), Марин (86 Рус), Хаджи (66 Ман), Дрегуш

В параллельном матче Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0). По итогам трех туров Румыния выиграла группу, вторыми стали бельгийцы, а словаки заняли третье место.