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Англия установила невероятное достижение на Евро-2024

Микола Дендак — 11 июля, 12:37
Англия установила невероятное достижение на Евро-2024

Сборная Англии одержала волевую победу в полуфинале Евро-2024 против Нидерландов и стала первой командой в истории турнира, вышедшей в финал, проигрывая во всех матчах плейоф.

Об этом сообщает OptaJoe.

В 1/8 финале англичане на протяжении всего поединка уступали Словакии и смогли спастись только на последней минуте поединка. Они вырвали победу только в овертаймах.

В четвертьфинальном матче против Швейцарии подопечные Гарета Саутгейта также проигрывали по ходу встречи, однако сравняли счет и победили в серии послематчевых пенальти.

Нидерланды также забили англичанам первыми, однако в этот раз Англия одолела соперника еще в основное время.

В финале Евро-2024, который состоится 14 июля, сборная Англии сыграет против Испании, победившей Францию в другом полуфинале .

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