Англия установила невероятное достижение на Евро-2024
Сборная Англии одержала волевую победу в полуфинале Евро-2024 против Нидерландов и стала первой командой в истории турнира, вышедшей в финал, проигрывая во всех матчах плейоф.
Об этом сообщает OptaJoe.
В 1/8 финале англичане на протяжении всего поединка уступали Словакии и смогли спастись только на последней минуте поединка. Они вырвали победу только в овертаймах.
В четвертьфинальном матче против Швейцарии подопечные Гарета Саутгейта также проигрывали по ходу встречи, однако сравняли счет и победили в серии послематчевых пенальти.
Нидерланды также забили англичанам первыми, однако в этот раз Англия одолела соперника еще в основное время.
В финале Евро-2024, который состоится 14 июля, сборная Англии сыграет против Испании, победившей Францию в другом полуфинале .