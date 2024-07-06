Саутгейт: На тренировках мы совсем другие

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что его команда на тренировках перед матчем четвертьфинала Евро-2024 выглядит по-другому.

Его слова передает УЕФА.

"Хочется играть как можно лучше. Каждая команда хочет вызвать восхищение. У нас были соперники, которые очень усложнили нам задачу, и на команду возлагалось много ожиданий. На тренировках команда выглядит по-другому, гораздо подвижнее", — сказал наставник.

Напомним, англичане, победившие Словакию, в четвертьфинале Евро-2024 встретятся со сборной выбившей Италию Швейцарии. Поединок состоится 6 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.