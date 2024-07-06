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Саутгейт: Наша цель — просто создавать проблемы нашим оппонентам

Микола Дендак — 6 июля, 09:20
Саутгейт: Наша цель — просто создавать проблемы нашим оппонентам

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что цель его команды — создавать проблемы соперникам.

Слова наставника передает УЕФА.

"Швейцария была великолепной. У них хорошие игроки и четкая манера игры, которая вызвала проблемы у других команд. Нам придется показать другой уровень. Мы всегда рассматриваем лучший способ подхода к игре. Швейцария играет в пятерку, но время от времени тратит время на создание четверки. Они очень плавны в своей форме.
Наша цель — просто создавать проблемы нашим оппонентам, уважая их угрозу, и у швейцарцев много этого на этот момент", — сказал тренер.

Напомним, англичане, победившие Словакию, в четвертьфинале Евро-2024 встретятся со сборной выбившей Италию Швейцарии. Поединок состоится 6 июня. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

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