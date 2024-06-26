С Довбиком и Яремчуком: сборная Украины назвала стартовый состав на матч против Бельгии

Украинская ассоциация футбола обнародовала официальный состав сборной Украины на матч третьего тура чемпионата Европы-2024, в котором команда Сергея Реброва сыграет со сборной Бельгии.

В старте "сине-желтых" выйдут Артем Довбик и Роман Яремчук. На скамейке запасных остались Андрей Ярмоленко и Михаил Мудрик.

Украина: 12. Анатолий Трубин; 16. Виталий Миколенко; 22. Николай Матвиенко (к); 13. Илья Забарный; 3. Александр Сваток; 24. Александр Тымчик; 18. Владимир Бражко; 14. Георгий Судаков; 19. Николай Шапаренко; 11. Артем Довбик; 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Георгий Бущан; 23. Андрей Лунин; 12. Анатолий Трубин; 26. Богдан Михайличенко; 4. Максим Таловеров; 21. Валерий Бондарь; 2. Ефим Конопля; 5. Сергей Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 7. Андрей Ярмоленко; 8. Руслан Малиновский; 10. Михаил Мудрик; 25. Владислав Ванат; 20. Александр Зубков; 15. Виктор Цыганков; 17. Александр Зинченко.

Матч пройдет на "Штутгарт Арене" в Штутгарте (Германия) и будет третьим для сборной Украины на Евро-2024. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Украина стала "соавтором" уникальной ситуации на Евро. Впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды в одной конкретной группе имеют одинаковое количество очков после двух туров;

Обслуживать матч будет 45-летний англичанин Энтони Тейлор. На международных матчах Тейлор замечен с 2013-го и успел поработать уже на 125-ти таких играх. Поединок с участием национальной сборной Украины для него будет третьим в карьере. С ним на поле украинская национальная сборная только побеждала — в играх с Чехией (2:1) в рамках Лиги наций, а также с Португалией (2:1) в отборе в финальную часть Евро-2020;

Украина имеет на один день больше на подготовку к матчу, ведь встречу со Словакией провела 21 июня, тогда как соперник играл с Румынией 22 числа;

Хотя бы одна команда покидала поле без забитого мяча в 6 из 8 предыдущих официальных матчей Бельгии;

В 11 последних официальных играх Украина проиграла дважды (+7=2-2);

Бельгия одерживала верх над соперниками в 6 из предыдущих 8 официальных встреч;

В матче с Румынией сборная Бельгии забила более одного мяча впервые за 7 последних матчей на больших турнирах;