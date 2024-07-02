Роналду: Сборная Португалии заслужила место в восьмерке лучших
— 2 июля, 08:28
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что его команда заслужила победу над Словенией в 1/8 финала Евро-2024.
Цитирует форварда УЕФА.
"Было тяжело, но это футбол. Словения хорошо защищалась, они очень сильны, но Португалия победила, потому что мы играли лучше, имели больше шансов и заслужили место в восьмерке лучших.
Мы продемонстрировали энтузиазм, показали, что хотим играть, получать удовольствие и дарить радость болельщикам — вся это наша жизнь", — сказал Роналду.
Напомним, сборная Португалии в серии пенальти одолела Словению. В 1/4 финала португальцы встретятся с Францией, минимально победившей Бельгию (1:0).