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Роналду: Сборная Португалии заслужила место в восьмерке лучших

— 2 июля, 08:28
Роналду: Сборная Португалии заслужила место в восьмерке лучших

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что его команда заслужила победу над Словенией в 1/8 финала Евро-2024.

Цитирует форварда УЕФА.

"Было тяжело, но это футбол. Словения хорошо защищалась, они очень сильны, но Португалия победила, потому что мы играли лучше, имели больше шансов и заслужили место в восьмерке лучших.

Мы продемонстрировали энтузиазм, показали, что хотим играть, получать удовольствие и дарить радость болельщикам — вся это наша жизнь", — сказал Роналду.

Напомним, сборная Португалии в серии пенальти одолела Словению. В 1/4 финала португальцы встретятся с Францией, минимально победившей Бельгию (1:0).

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