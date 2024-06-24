Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что национальная команда должна сделать что-то невероятное, чтобы добиться положительного результата в матче против Бельгии на Евро-2024.
Слова форварда цитирует УЕФА.
"Бельгия — это топ-сборная. Лукаку, де Брюйне, Доку — все футболисты мирового класса. Нас ждет очень сложный матч. Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Отлично знаю бельгийский футбол, и эта сборная действительно очень высокого уровня.
У них сильная система игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, так что будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу", - сказал Яремчук.
Поединок состоится 26 июня. Начало — в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.
Накануне Украина минимально обыграла Словакию, а Бельгия оказалась сильнее Румынии. Сейчас в группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков — 3, что является уникальным случаем на чемпионатах Европы.