Райс: Готов попробовать пиво, если победим Испанию на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс готов впервые попробовать пиво, если англичане победят Испанию на Евро-2024.

Слова футболиста передает Goal.

"Я помню, как сказал это перед финалом Евро-2020. С тех пор я пил пиво, но только с добавлением лимонада! Если мы выиграем, я выпью настоящее пиво. Мне, пожалуй, придется зажать нос, поскольку я ненавижу этот запах !

Когда принц Уильям приехал в Сент-Джорджес Парк, он сказал, что этот турнир будет настоящим испытанием. Это было так с первой минуты. Началось голом Беллингема, затем пенальти против Швейцарии, а Нидерланды стали совсем другим вызовом. Сейчас мы в концовке. Мы очень сплочены. Это была эмоциональная ночь, и она означала все", — сказал игрок.