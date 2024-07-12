Райс: Готов попробовать пиво, если победим Испанию на Евро-2024
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс готов впервые попробовать пиво, если англичане победят Испанию на Евро-2024.
Слова футболиста передает Goal.
"Я помню, как сказал это перед финалом Евро-2020. С тех пор я пил пиво, но только с добавлением лимонада! Если мы выиграем, я выпью настоящее пиво. Мне, пожалуй, придется зажать нос, поскольку я ненавижу этот запах !
Когда принц Уильям приехал в Сент-Джорджес Парк, он сказал, что этот турнир будет настоящим испытанием. Это было так с первой минуты. Началось голом Беллингема, затем пенальти против Швейцарии, а Нидерланды стали совсем другим вызовом. Сейчас мы в концовке. Мы очень сплочены. Это была эмоциональная ночь, и она означала все", — сказал игрок.
Напомним, сборная Англии встретится с Испанией в финальном матче чемпионата Европы-2024 по футболу. Поединок между командами состоится в воскресенье, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени, на "Олимпийском стадионе" в Берлине.
Отметим, что англичане на пути к финалу одержали волевую победу над Нидерландами, а Испания оказалась сильнее Франции в полуфинале соревнований.