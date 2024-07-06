Англия сыграет со Швейцарией, Нидерланды — с Турцией: расписание матчей плейоф Евро-2024
В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны два матча четвертьфинальной стадии турнира.
Сборная Англии встретится со Швейцарией, а Нидерланды померятся силами с Турцией. Победители этих пар встретятся в полуфинале Евро.
Евро-2024, Германия
1/4 финала, 6 июля
19:00 Англия — Швейцария
22:00 Нидерланды — Турция
Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.
Напомним, накануне состоялись первые два четвертьфинальных матча, в которых Испания в дополнительное время вырвала победу над Германией, а Франция в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Португалии.