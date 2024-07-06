Англия сыграет со Швейцарией, Нидерланды — с Турцией: расписание матчей плейоф Евро-2024

В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны два матча четвертьфинальной стадии турнира.

Сборная Англии встретится со Швейцарией, а Нидерланды померятся силами с Турцией. Победители этих пар встретятся в полуфинале Евро.

Евро-2024, Германия

1/4 финала, 6 июля

19:00 Англия — Швейцария

22:00 Нидерланды — Турция

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Напомним, накануне состоялись первые два четвертьфинальных матча, в которых Испания в дополнительное время вырвала победу над Германией, а Франция в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Португалии.