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Англия сыграет со Швейцарией, Нидерланды — с Турцией: расписание матчей плейоф Евро-2024

Микола Дендак — 6 июля, 07:30
Англия сыграет со Швейцарией, Нидерланды — с Турцией: расписание матчей плейоф Евро-2024

В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны два матча четвертьфинальной стадии турнира.

Сборная Англии встретится со Швейцарией, а Нидерланды померятся силами с Турцией. Победители этих пар встретятся в полуфинале Евро.

Евро-2024, Германия
 1/4 финала, 6 июля

19:00 Англия — Швейцария

22:00 Нидерланды — Турция

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Напомним, накануне состоялись первые два четвертьфинальных матча, в которых Испания в дополнительное время вырвала победу над Германией, а Франция в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Португалии.

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