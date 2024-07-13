Ольмо: Финал Евро-2024 будет отличным зрелищем

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо считает, что финал Евро-2024 будет отличным зрелищем.

Слова игрока передает УЕФА.

"Англичане попали в финал по заслугам. На прошлом Евро они также дошли до финала, но проиграли по пенальти. И вот они снова здесь. Некоторые говорят, что они улучшают свою игру, но они в финале, потому что заслужили это. Дойти до финала финала такого международного чемпионата, как этот, всегда непросто. Это будет великолепное зрелище", — сказал футболист.

Решающий матч Евро-2024 состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиа сервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.