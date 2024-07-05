Нидерланды — Турция: онлайн-трансляция

Сборная Нидерландов встретится с Турцией в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Поединок состоится в субботу, 6 июля , на "Олимпийском стадионе" в Берлине. Начало в 22:00 по Киеву.

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Напомним, по мнению Бейтинговый оператор Favbet, Нидерланды входят в пятерку главных претендентов на выигрыш континентального первенства.

В других четвертьфиналах сыграют: Португалия – Франция, Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция. Расписание матчей — ЗДЕСЬ.

Также мы рассказывали о прогнозе искусственного интеллекта на матче 1/4 финала континентального первенства.