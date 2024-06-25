Дьявол — не так страшен, как малюют. Почему очки для сборной Украины с Бельгией — реалистическая задача

Решающим для сборной Украины матчем на чемпионате Европы по футболу-2024 станет поединок с командой Бельгии. Коллективы встретятся в рамках третьего тура турнира.

Перед игрой большинство специалистов и аналитиков отдают предпочтение соотечественникам Энцо Шифо. По нашему мнению, есть все основания говорить о том, что "сине-желтым" будет противостоять та команда, которая им вполне "по зубам". Рассказываем, почему.

Тренер с сомнительным бэкграундом

В истории сборной с прозвищем "красные дьяволы" есть два успешных десятилетия, когда Бельгия была близка к вожделенному титулу. В 1980 году представители страны со столицей в Брюсселе проиграли в финале чемпионата континента в Италии, а через шесть лет заняли четвертое место на ЧМ в Мексике. Это не была команда с россыпью звезд. Оба успеха связаны с именем наставника, которым в те годы был Ги Тис.

Локальные достижения Бельгии за последние 10 лет тоже не были возможны без сильных личностей на скамье. С Марком Вилмотсом Бельгия дошла до 1/4 финала мундиаля-2014 и ЧЕ-2016. С испанцем Роберто Мартинесом "дьяволы" заняли третье место на ЧМ-2018, а через 5 лет снова оказались в четвертьфинале Евро. На фоне предшественников нынешний рулевой команды Бельгии Доменико Тедеско не имеет ни подобной харизмы, ни опыта, пусть в Германии его нередко и сравнивают с Юлианом Нагельсманном.

Лидеры не в лучшей форме

Вожаками бельгийской стаи не один год являются футболисты, которых знают большинство болельщиков. Сегодня это уже возрастные игроки, которым давно за 30, и лучшие сезоны каждого из них, вероятно, позади. Собственно, и последний розыгрыш получился далеко не идеальным для каждого из них.

В первую очередь, речь о Кевине Де Брюйне. Хавбек Манчестер Сити пропустил полсезона из-за серьезного повреждения, а за сборную не играл вообще почти год. К Евро-32-летний Кевин подошел не в оптимальных кондициях, хотя уже по ходу турнира добавляет, о чем свидетельствует и гол в ворота Румынии. 37-летний Ян Вертонген уже не принадлежит к лучшим центрбекам Европы, и сильно потерял в скорости, но его авторитет среди партнеров неоспорим. Как и 35-летнего Акселя Витселя, однако на нем фокусироваться не стоит – представитель мадридского Атлетико сыграть не сможет.

Бельгии не привыкать разочаровывать уже на групповой стадии

Да, в предыдущие годы бельгийцы приучили к высоким результатам на крупных турнирах. Однако именно после неудачи на последнем мундиале в Катаре Мартинес, который из других наставников сборной Бельгии был к желаемым успехам ближе, решил уйти при сенсационной ситуации.

Речь о сценарии, который амбициозные бельгийцы не могли себе даже представить. "Красные дьяволы" не смогли выйти из группы, которая по составу и силе участников во многом схожа с квартетом E на ЧЕ-2024. Тогда "красные дьяволы" оказались не в состоянии выйти одним из двух победителей в схватке с Канадой, Марокко и Хорватией. Команда Мартинеса обыграла сборную из Северной Америки, уступила африканцам и на пару с другой европейской командой в последнем туре не забивала.

Сбитый прицел у главной ударной силы

Первые голы бельгийцев на Евро неслучайно забили центральные полузащитники. Конечно, Де Брюйне — Универсал именно с большой буквы, способный закрыть чуть ли не любую позицию в атаке и в центре поля выше зоны опорного хавбека, однако это не отменяет факт крайне слабой игры именно нападающих. В частности, ставки Тедеско в атаке — Ромелу Лукаку.

Да, футболист, права на которого принадлежат английскому Челси, провел сильный сезон в составе итальянской Ромы, однако на ЧЕ как будто не в своей тарелке. Конечно, он забил уже трижды. С "маленькой" поправкой — все голы не были засчитаны. Ромелу — лидер турнира по таким показателям, как "упущенные голевые возможности" (их у нападающего 4) и "удары в створ" (5). И есть все предпосылки для того, чтобы матч с Украиной также принес Лукаку лишь негативные эмоции.

У Украины есть опыт побед над ведущими сборными Европы

Обыграть соперника-гранда с Ребровым во главе Украине пока не удавалось. А вот с его предшественником и нынешним главой УАФ Андреем Шевченко такой позитив у "сине-желтых" есть. Речь о победах в противостояниях с Португалией и Испанией, полученных в разных стилях и при разных обстоятельствах. Однако главное в другом — вкус таких свершений футболисты главной команды Украины знают и помнят.

Психология — важная составляющая побед на поле. Учитывая все "качели", которые испытала на себе сборная Украины на Евро, возможность "накачки" команды такими приятными историческими мгновениями недооценивать тоже не стоит.