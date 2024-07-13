Кейн: Мы не можем допустить поражение, как на Евро-2020

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн считает, что команда не может снова допустить поражение в финале Евро, как это было в 2020 году.

Слова форварда приводит УЕФА.

"Команда, — это когда все борются в одном направлении. Все пытаются добиться одной цели. Здесь нет никакого эгоизма. Мы просто хотим, чтобы каждый внес свой вклад.

Я думаю, что, когда ты дошел до финала Евро-2020 и просто проиграл, в животе точно горит огонь, чтобы это не могло произойти снова. Выиграть большой турнир со своей нацией, я считаю, — это вершина профессиональной карьеры любого человека", — сказал футболист.

Решающий матч Евро-2024 состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиа-сервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.