Карвахаль рассказал об атмосфере в сборной Испании

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль рассказал об атмосфере в команде перед Евро-2024.

Его слова приводит Marca.

"Мы пришли из периода с более строгими законами. Сейчас все немного расслабленнее. Мората говорит, что ему все равно, пока мы не выиграем чемпионат Европы. У нас отличная атмосфера, это контролируемая анархия. Мы не кладем мобильные телефоны на стол во время еды, чтобы было легче сконцентрироваться, и носим одинаковую форму, чтобы было единство в раздевалке. Мората — капитан нашей сборной, поэтому именно он принимает решение», — сказал Карвахаль.

Напомним, сборная Испании встретится с Англией в финальном матче чемпионата Европы-2024 по футболу. Поединок между командами состоится в воскресенье, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени, на "Олимпийском стадионе" в Берлине.

Отметим, что англичане на пути к финалу одержали волевую победу над Нидерландами, а Испания оказалась сильнее Франции в полуфинале соревнований.