Испания — Франция: онлайн-трансляция

Сборная Испании встретится с Францией в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Поединок между командами состоится 9 июля, в 22:00 по киевскому времени, на стадионе "Мюнхен Арена".

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка, начиная с 21:30.

Отметим, что по пути в полуфинал Испания в дополнительное время одержала победу над хозяином турнира сборной Германии, а Франция в серии пенальти обыграла Португалию.

Напомним, что в другой полуфинальной паре сборная Англии сыграет с Нидерландами.