Искусственный компьютер определил шансы команды выиграть Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Analyst обновил прогноз на Евро-2024 после завершения матчей 1/4 финала турнира и определения всех полуфинальных пар соревнований.

Главным фаворитом на выигрыш континентального первенства остается сборная Испании, преодолевшая своего главного конкурента, Германию, в четвертьфинале. Вероятность победы Испании на Евро оценивается в 32,17%.

Вторым потенциальным претендентом на чемпионство является соперник "Фурии Рохи" на стадии полуфинала — сборная Франции. "Петухи", одолевшие Португалию в серии пенальти, имеют 27,31% шанса на победу в турнире.

В другой полуфинальной паре встретятся сборные Англии и Нидерландов. Меньше всего оценивается возможный успех "оранжевых" на завершающем этапе соревнований — всего 13,93% на чемпионство. Чуть лучше шансы, по мнению искусственного интеллекта, имеют подопечные Гарета Саутгейта. Шанс завоевания титула англичанами составляет 26,59%.

Прогноз букмекеров несколько отличается. По мнению бейтингового оператора Favbet у сборной Англии немного больше шансов, чем у Франции на получение трофея: