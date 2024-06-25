Забарный: На Евро-2020 я был еще мальчиком, сейчас я полноценный игрок

Центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный рассказал, что на Евро-2020 он был еще мальчиком, а сейчас уже полноценный игрок.

Его слова передает УЕФА.

"Для меня очень важно играть на Евро-2024, и я очень рад, что могу представлять свою страну. Мы знаем, какая сложная ситуация сейчас в нашей стране из-за войны, и как это нужно нашим людям. За каждую из этих игр я хочу поблагодарить тех, кто нас защищает и всех, кто нам помогает.

На прошлом Евро я был еще мальчиком и, возможно, многое не понимал. Но я считаю, что сыграл хорошо. Сейчас я полноценный игрок. Да, мне есть что совершенствовать, но сейчас у меня есть определенный уровень опыта, я сыграл немало игр в национальной сборной, выступал в клубных соревнованиях УЕФА и в Английской Премьер-лиге, где встречался с одними из лучших игроков мира", — сказал игрок.

Напомним, скоро состоится матч третьего тура Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра запланирована на среду, 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Недавно Чемпион просчитал все возможные варианты завершения группового этапа в группе E.

В случае победы команда Сергея Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Румыния – Словакия.